La Municipalidad de Posadas creó el Plan de Regularización Dominial

Luciana Scromeda, coordinadora de Tierras y Hábitat de la Municipalidad de Posadas, explicó que a través del plan de Regularización Dominial entregarán las escrituras a familias que no cuentan con el título de la propiedad de su casa.

Luciana Scromeda – Radio Municipal

“Desde que comenzamos la gestión nos encontramos con un panorama muy amplio, con datos de relevamientos que se hicieron en años anteriores que no estaban digitalizados y que nunca les hacían llegar ese tan ansiado título o permiso de ocupación que la gente necesita para los asentamientos que están en terrenos fiscales municipales”, expuso Scromeda.

La funcionaria comentó que en Posadas hay más de 70 asentamientos que se hallan en espacio municipal, espacio provincial, en espacios verdes provinciales, IPS, vialidad nacional y entre otros organismos privados.

“Sin embargo, en esta gestión nos abocamos a los espacios verdes municipales ya que es la única forma que se puede regularizar las tierras. Luego, a través de la ordenanza que se apruebe en el Concejo Deliberante, se le podrá otorgar las escrituras al ciudadano que esté viviendo hace muchos años en Posadas. Para ello, tenemos un criterio que consiste en que dichos ciudadanos deben vivir en Posadas entre 8 a 45 años para obtener el asentamiento en la capital”. De ese modo, “le entregamos el permiso ocupacional y luego el título de la propiedad cuando el vecino pueda pagar las cuotas que son requeridas”, agregó.

El 17 de septiembre se aprobó el programa “Regularizando mi Propiedad” que consiste en mejorar la calidad de vida de los posadeños y posadeñas y con ello “se trabaja y se avanza un montón en la ciudad”, comentó.

El plan de la regularización dominial permite generar una mayor igualdad habilitando nuevas posibilidades a los posadeños y posadeñas que habiten en la capital desde 8 años en adelante. Les da la posibilidad de obtener préstamos de refacción de la vivienda, garantía de alquiler y sucesión de la propiedad. Además, habilita la urbanización en los barrios ya que permite la gestión de los servicios públicos y también de las obras de infraestructura.

“Para cada caso en particular hay una ordenanza. Una vez que se realiza el relevamiento y se obtienen todos los datos necesarios, se hace el proyecto de ordenanza, se envía al Concejo Deliberante y se lo ajusta el dominio público al dominio privado. En el caso de que no se haga este proceso, no se podrá realizar la regularización dominial”, explicó Luciana Scromeda.

Por otra parte, comentó que trabajan con la secretaría de Obras y Servicios Públicos de la ciudad para poder relocalizar a familias que viven en la vía pública. “La gente tiene que salir de allí. Por ejemplo nosotros no podemos desviar las obras de una avenida por el simple hecho de que familias vivan en dicha vía pública. por ese motivo tenemos que relocalizarlas como corresponde”.

ZF-A