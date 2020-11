Señalan que los colegios privados «no pueden dejar fuera del sistema educativo a los chicos que no tienen al día las cuotas»

El director general de control y financiamiento del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), Gustavo Lezcano, explicó que ningún colegio privado no tuvo, ni tiene permitido cobrar las cuotas mensuales con un aumento, ni tampoco dejar fuera del sistema educativo a los chicos que no tienen al día las cuotas. Señaló que en este contexto de pandemia lo importante es priorizar lo pedagógico.

Gustavo Lezcano – Red Ciudadana

“Consideramos que es un año particular, especial y novedoso en algunos sentidos, por eso tomamos la decisión con los directores y con el director ejecutivo, que el Estado Provincial no era prioritario en este momento hablar sobre valores de cuotas. Sí venimos conversando desde marzo con las entidades propietarias para que vayan entablando una conversación con la comunidad educativa, que vayan viendo los casos para que tomen decisiones para atender a las familias, porque esta situación pandémica atravesó a los diversos sectores que componen una institución educativa. Por eso para nosotros no era prioritario y no establecimos montos de cuota.” aclaró Lezcano.

Si bien entienden que las entidades educativas se mantienen con los fondos conformados por el dinero de los aranceles mensuales, solamente habilitaron que se cobren las inscripciones para el próximo ciclo lectivo, ya que reconocen que sin estos fondos los colegios no tendrían cómo afrontar el siguiente año escolar. La situación económica de cada institución será evaluada y podrán plantear un posible aumento al SPEPM recién para abril o marzo del año que viene.

Además, recordó Lezcano que existe el programa Ahora Alumno o Ahora Escuela que fue propuesto por el gobierno Provincial, para que los padres y escuelas puedan plantear un plan de pago acorde a lo que su realidad económica actual pueda solventar y para ponerse al día con las cuotas.

También aseguró que antes de terminar el ciclo lectivo 2020 el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones exigirá a cada institución una declaración jurada con el relevamiento de cuotas de todo el año para controlar que no se hayan realizado incrementos.

