Padres de estudiantes piden al Gobierno Provincial que asegure la vuelta de clases presenciales para el 2021

Padres de alumnos en edad escolar convocan a una reunión en la costanera de Posadas, mañana a las 15 horas, para pedir al Gobierno Provincial que confirme la apertura de las escuelas para el 2021. “Lo que queremos es que digan las clases se inician tal día y, ese día tu hijo va a estar en el aula” señaló Amalia Faut representando al grupo de padres.

Mañana realizarán un aula abierta en la Costanera, como forma de manifestación para pedir al Gobierno Provincial que evalúe la presencialidad en las aulas.

Es una autoconvocatoria organizada por un grupo de padres misioneros, preocupados en que la educación vuelva a ser presencial. Reconocen que en época de pandemia la virtualidad fue una solución y trajo beneficios; sin embargo, piden que se creen planes de trabajo y estrategias para sobrellevar este momento de pandemia, sin que los chicos dejen de asistir a las clases presencialmente.

“Nuestro pedido es que empecemos a trabajar ahora y establezcamos las pautas para el año que viene. Que el año que viene la presencialidad no esté sujeta a una vacuna, que esté sujeta a una buena planificación” manifestó Amalia Faut, en representación del grupo de padres autoconvocados.

Además, contó que celebraron la decisión que tomó el Gobierno Provincial de que los alumnos de los últimos años vuelvan a las escuelas. Y aseguró que esto no se trata de una discusión en contra del Gobierno, ni de intereses entre partidos políticos, sino de que los chicos tengan la seguridad de que van a volver a las escuelas el próximo año. Sobre todo, para que no se extienda un año más, la brecha entre los estudiantes que sí tuvieron la oportunidad de aprender y entre quienes no.

El objetivo del evento de mañana es abrir una mesa de debate y escuchar a las familias, sus preocupaciones y miedos, contemplando siempre que la educación es un derecho y una a obligación que debe cumplir el Estado.

“El Estado, tanto Nacional como Provincial, tienen la obligación de garantizar la educación de nuestros hijos y la educación virtual al cien por ciento no lo garantiza. Los chicos necesitan socializar, estar en el aula, estar tanto con sus compañeros y amigos como con el maestro. Necesitan escuchar e interpelar al maestro en todas sus dudas. Y así entre todos construir el conocimiento” expresó Faut.

Por último, invitó a quienes estén interesados en apoyar su pedido que asistan mañana a la convocatoria o que se comuniquen en las redes sociales que tiene el grupo en Facebook, Instagram y Twitter. Pueden ser encontrados en cualquiera de estas redes con el nombre: Volvamos a las aulas misiones.

