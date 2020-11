Dieron negativos los resultados de los hisopados en Oberá Tenis Club y Tanskley Efianayi fue cortado 

Oberá Tenis Club continúa enfocando pensando en el retorno de la Liga Nacional. Es que, según la Asociación de Clubes, la competencia retomará la actividad luego de la ventana FIBA, es decir, el 2 de diciembre. El celeste de Oberá espera los resultados de Anthony Kent y la de Miguel Ferreyra, ambos dieron positivo la semana pasada.

Asimismo, desde la AdC también se analiza la posibilidad de de suspender los descensos de esta temporada y eso traería un poco de tranquilidad al equipo misionero. En las últimas horas, Gerardo Montenegro señaló “jugar con un esquema de descensos en esta temporada no es justo. Las otras categorías no volverían hasta que no esté la vacuna”.

Según informó la prensa del club, todos los jugadores dieron negativos al test “tras conocerse los resultados de los hisopados realizados en forma privada el día martes, para descartar algún contagiado. Afortunadamente, todos dieron negativo”, informaron.

De concretarse esto, Oberá Tenis Club podrá jugar los encuentros que le quedan un poco “más tranquilo” ya que es su primera temporada en la máxima categoría del básquet nacional y juega con cierta timidez a no perder y algunas veces termina perdiendo igual. En caso de que la solicitud de Montenegro no llegue a buen puerto, el celeste deberá sumar para no tener problemas con el descenso.

En la Conferencia Norte, el celeste de la Capital del Monte se ubica noveno con ocho partidos jugados, dos ganados y seis perdidos que da un promedio de 25,0. Abajo, en la última colocación de la tabla, Comunicaciones de Mercedes perdió los ocho partidos que disputó dando un promedio de 0,0.

Además, Juan Ignacio Rodríguez Suppi quien fue operado hace 6 días. Continúa junto al equipo en el hotel Howard Johnson. La semana entrante, visitará nuevamente al médico que lo operó para evaluarlo, quitarle los puntos y analizar los pasos a seguir para su recuperación.

El Asistente Técnico, Roberto Vico regresó a Oberá, por una decisión tomada en conjunto con sus compañeros de trabajo y los dirigentes, principalmente pensando en que es una persona de riesgo y para preservar su salud. Continuará trabajando en la institución con los juveniles que entrenan en el club.

Se produjo la reincorporación del jugador Ariel Zago, quien fuera licenciado por paternidad. Acompañado a ello, se produjo el corte del jugador extranjero Tanskley Efianayi.

AR-EP