LOWE S.A. presentó a NIVUS, el nuevo modelo de Volkswagen diseñado especialmente para la región

Diseño, seguridad y tecnología de vanguardia, son los tres pilares de este nuevo vehículo que rompe con todos los paradigmas y etiquetas. En esta nota te contamos los detalles del vehículo que, sin dudas, llegó para conquistar al mercado automotor local.

Durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre LOWE S.A., el concesionario oficial de Volkswagen en la provincia de Misiones, realizó la presentación del nuevo modelo de la marca. Se trata de NIVUS, “un vehículo con personalidad única, tecnologías Premium, con un diseño moderno y deportivo, que no pasará desapercibido”, aseguró Alejandra Lowe, representante de la compañía.

El Nuevo Nivus posee un motor turbo TSI, lo que eleva la performance y deportividad natural del modelo. Sus tres versiones son Comfortline 200 TSI AT, Highline 200 TSI AT y Hero 200 TSI AT y las mismas tienen una presentación en múltiples colores, entre los que se destacan el blanco cristal, negro universal, gris volcán, plata sirius, gris platino y rojo sunset.

En cuanto a la seguridad, los especialistas de la compañía explicaron que el vehículo posee tecnología de calidad Premium, en base a un control crucero adaptativo, freno autónomo de emergencia, detector de fatiga, alerta por presión de neumáticos y la disposición de seis airbags.

Una caída suave de la columna C y las llantas de aleación de 17 pulgadas elevan la deportividad natural del modelo, lo que sumado a los faros y luces LED le aportan una personalidad única y exclusiva.

El servicio de Postventa de LOWE S.A.

En los talleres oficiales de Concesionario LOWE el mantenimiento de Volkswagen cuesta mucho menos. La compañía no solo le brinda a sus clientes múltiples ventajas para que puedan llegar a obtener su vehículo 0KM, sino que también les proporciona la oportunidad de que, tras convertirse en los felices propietarios, puedan realizar el control y mantenimiento de la unidad con diversas promociones, en base al denominado servicio de postventa.

En el caso del modelo NIVUS, este servicio de la compañía se ve caracterizado por:

-La bonificación del 100% del primer servicio de mantenimiento, para unidades patentadas hasta el 21/01/2021;

-Bonificación de la Mano de Obra en el primer y segundo servicio de mantenimiento;

-El costo del kilómetro más competitivo del segmento;

-Portafolio de accesorio con más de 70 items.

Beneficios del Plan de Autoahorro

Un beneficio más que otorga Concesionario LOWE a sus clientes es la oportunidad de que estos accedan a su vehículo 0KM a través del Plan de Autoahorro, cuya misión radica en conectarlos directamente con la fábrica y posibilitar que accedan a una adjudicación garantizada del vehículo en el tiempo que determinen.

A través de este sistema, el cliente puede acceder a una adjudicación asegurada de la unidad a partir de la tercera cuota, dependiendo del modelo del vehículo.

En el caso del NIVUS, la adjudicación asegurada se podrá desarrollar entre las cuotas 3 y 12.

