Aristóbulo del Valle: empleados tomaron la Municipalidad y piden un aumento salarial

Los empleados municipales de Aristóbulo del Valle tomaron el edificio municipal: “Nos vimos obligados a tomar esta medida, para lograr una recomposición salarial” sostuvo Gisela Dos Santos, delegada de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). “Muchos de los compañeros municipales perciben sueldos que no llega ni a lo que está establecido como salario mínimo, vital y móvil que en la provincia es $16.870” agregó.

Gisela Dos Santos – Santa María de las Misiones

Ante el reclamo por la actualización de los montos percibidos por el personal municipal, que se viene realizando hace un mes, el intendente Eldor Hut, cortó el dialogo con los empleados y esto derivó en la toma de la municipalidad, contó la delegada. “Es lamentable por los compañeros. Desde el sindicato trabajamos con un sistema de órdenes para dar una mano al afiliado, pero es insuficiente” señaló

La actualización pretendida busca que los salarios que rondan los 13 mil pesos lleguen a los 20 mil pesos. Y que aquellos empleados que cuentan con antigüedad perciban sueldos partiendo de esa cifra: “Buscamos el equilibrio, que los que recién entran estén bien pero que se reconozca la antigüedad de los que trabajan hace años” sostuvo.

Respecto a la negociación, no descartan el diálogo, sin embargo, desde la Municipalidad sostienen que no pueden pagar las actualizaciones. Si bien durante el año obtuvieron un 45 por ciento de recomposición, los sueldos continúan bajos.

Desde el sindicato sostienen que de no tener respuesta continuarán con la medida, ya que tienen conocimiento que la coparticipación que recibe el municipio aumentó un 65 por ciento, por lo que estiman pueden hacer frente a las mejoras salariales. No obstante, la semana que viene realizaran otra asamblea para determinar cómo seguir si el Ejecutivo no presenta una propuesta favorable para los empleados.

Cabe señalar que en la Municipalidad no hay atención al público y los servicios que brindan no se están realizando.

