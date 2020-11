Taxistas de Posadas confundieron el auto de un diputado con un Uber y se recrudece la tensión

En el marco del conflicto entre la plataforma Uber y los taxistas posadeños, el viernes pasado, un conductor fue multado con más de 170 mil pesos y le retuvieron el vehículo por conducir ilegalmente. El operativo fue llevado a cabo por la Municipalidad de Posadas en conjunto con la Asociación de Taxistas.

Alfredo Gamarra – FM Express

El Secretario General del Sindicato de Peones de Taxis, Alfredo Gamarra, contó que la colaboración en el operativo responde a que “los taxistas decidieron tomar la posta para hacer un seguimiento real de la circulación por medio de la aplicación”. De esta forma intentaban “desenmascarar que estaban funcionando”.

Gamarra relató: “Metimos un pasajero dentro de un auto que viajó desde Rademacher y Monteagudo, hasta Belgrano casi San Lorenzo. Ahí decidimos cerrarlo, teniendo en cuenta que a media cuadra está la oficina de movilidad urbana”. En este sentido se refirió a la necesidad “contar con inspectores para tomar intervención del asunto”.

El secretario afirmó que “no se trata de una guerra contra Uber” sino de defender las fuentes de trabajo “sustentadas con una reglamentación de 31 artículos para poder circular con todos los requisitos” lo que representa “tributar un montón de plata, a diferencia de este tipo de aplicaciones”

Desde el sindicato, además, se muestran disconformes con el trato periodístico que recibe el tema: “Desde los medios se le está dando mucha publicidad a la empresa, y no se aclara que es un servicio ilegal, en el que el pasajero corre un riesgo ante un eventual accidente que le pueda pasar dentro del vehículo”. “No se le puede dar publicidad a un servicio que donde cae patea el tablero y crea sus propias reglas y que se lleva la plata afuera” remarcó el secretario.

Los taxistas no fueron la excepción en verse afectados por la pandemia, por este motivo desde la asociación reclaman que el municipio “defienda a los taxistas” y regulen la implementación de estos servicios que “atentan contra sus fuentes de trabajo y la seguridad de los usuarios”.

Respecto a los reclamos más comunes que se realizan a los taxis, como el mal estado de los móviles; Gamarra lo adjudicó a “la falta de inversión” y a la “falta de interés de los propietarios”, asimismo señaló que debería haber más control en los vehículos por parte de las autoridades pertinentes para “sacarlos de circulación”, ya que muchos de los autos que circulan “quedaron tan obsoletos, al igual que el sistema del taxi, que para los cambios de tarifas los móviles que son de antaño el monto llega a los 600 pesos”.

No obstante, consideró que se espera que para el año que viene comience un “sistema de modernización”, ya que se prevé “incorporar ticketeras, bluethoth para que el usuario pague las tarifas desde su celular”.

Consultado por la denuncia en contra del sindicato que realizó hoy Hugo Aguilera, quien es secretario del Diputado Provincial Roque Gervasoni, por haberlo sitiado el pasado viernes, aclaró que si bien no fueron notificados “estaban al tanto” y agregó “le preguntamos si era un Uber, él sacó un papel para demostrar que era un auto oficial, pero nosotros le dijimos que no éramos policías para que nos muestre documentación. Nos dimos la mano y para nosotros quedó ahí, no esperábamos que se hiciera público” sostuvo.

“Me llamó el Diputado Gervasoni para cuestionar la manera en que nos manejamos. Entonces me tomé el atrevimiento, y le dije al funcionario que pensé que llamaba para comunicar que iba a presentar un proyecto en la cámara para prohibir este tipo de aplicaciones y así no corriera riesgo nuestra fuente de trabajo” concluyó Gamarra.

ZF-A