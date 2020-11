Los incendios en San Ignacio “afectaron 90 hectáreas en la zona del arroyo Yabebiry y cercanías al Parque Provincial Teyú Cuaré”, dijo el Intendente

Los incendios en San Ignacio durante el fin de semana fueron 9 y se estima que se perdieron entre 80 y 90 hectáreas. Los lugares más afectados fueron pinares y pastizales bordeaban ambas márgenes del arroyo Yabebiry, cercanías al predio del Parque Provincial Teyú Cuaré, el predio donde se instala el Museo Provincial Horacio Quiroga.

Javier Peralta- Santa María de las Misiones

“Dentro del municipio hubo 9 focos de incendio y el de la costa del Yabebiry fue el más importante. Calculamos entre 80 y 90 hectáreas que se quemaron y es una situación desesperante pero por suerte tenemos una dotación de bomberos que está bien armada, que funciona bien. Se hace imposible dar abasto en 9 incendios de todo el municipio pero se pudo colaborar con todo para abrir calles y que el fuego no pase, sobre todo al Parque Provincial Teyú Cuaré”, relató el intendente de San Ignacio, Javier Peralta en declaraciones a Radio Santa María de las Misiones.



La situación por el momento está controlada pero los fuertes vientos que se registran para la jornada de este martes podrían reavivar los focos de incendios. “Está controlada la situación pero todavía tenemos focos en la zona del Yabebiry. Ayudó que calmó el viento ayer y no se siguió expandiendo, pero ahora el viento volvió y veremos cómo sigue la situación, pero mientras que haya viento se complica mucho”, indicó Javier Peralta.

Por el momento no se saben las causas exactas del incendio pero se estima que fue intencional. “No se sabe pero creemos que fue intencional y que comenzó aparentemente dentro del barrio Evita, y pareciera que comenzó en esa zona y avanzó hacia el Yabebiry”, explicó.

Incendios y sequía

El contexto climático que atraviesa la provincia de Misiones es sumamente crítico y sus consecuencias son cada vez más evidentes. La falta de precipitaciones no sólo deja a los suelos propensos a sufrir incendios sino que también afecta a las corrientes de los arroyos y ríos.

“Hablamos de declarar la emergencia hídrica en todas las colonias, tenemos animales que se están muriendo de sed pero gracias a dios dentro del pueblo de San Ignacio no tenemos problemas pero si tenemos graves problemas fuera del eje urbano en las colonias, y la verdad que son situaciones sumamente desesperantes. Ayer abrimos los caminos y es desesperante”, relató el intendente de la localidad de Misiones.

El pronóstico para esta semana indica altas temperaturas que podrían llegar hasta los 45° pero el jueves ingresaría un frente frío y traería precipitaciones en la zona sur de la provincia.

“Estamos esperando la lluvia del jueves pero sino calma esta situación tomaremos cartas en el asunto y ya estamos pensando en poner equipos municipales que empiecen a llevar agua a las colonias porque no hay un arroyo que no se haya secado, una vertiente que no se haya apagado, la situación es sumamente compleja”, enfatizó Javier Peralta.

