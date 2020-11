Los Bomberos lograron controlar un incendio en un campo de Posadas tras cuatro horas de intenso trabajo

La provincia de Misiones vive momentos tensos debido a los incendios que se dan a lo largo y ancho de la Tierra Colorada. Esta tarde, los bomberos de la provincia trabajaron más de 4 horas para lograr sofocar el fuego de un campo de más de 30 hectáreas en el barrio Itaembé Miní de Posadas.

El incendio se produjo en horas de la siesta y los bomberos tuvieron que trabajar más de 4 horas para lograr sofocar las llamas que, por momentos, llegaron a superar los 4 metros de altura. El campo afectado está ubicado sobre la avenida Jauretche y entre las calles 170 y 176, frente a la escuela E.P.E.T. 36.



Según mencionaron los vecinos -quienes estuvieron colaborando con los bomberos-, el fuego habría comenzado en el barrio Ingar y el fuerte viento hizo que el fuego se propague hasta casi el barrio Prosol.



“Fueron muchas horas de trabajo, pero gracias al equipo de bomberos que está capacitado para esto pudimos sofocar las llamas. Muchas horas de trabajo, gracias a Dios pudimos controlar”, relató Victor Rodriguez, oficial subayudante de los bomberos de San Isidro.



El trabajo de los bomberos es duro, comenzaron a trabajar en horas de la mañana “en el día de la fecha trabajamos mucho. Estuvimos trabajando en el barrio San Onofre, en Garupá y este que fue el más grande”, dijo.

Según estima Rodriguez, el fuego pudo haberse producido debido a distintos factores “pudo haber sido por muchos factores, el clima estuvo fuerte y eso hace que las hierbas estén seca y cualquier chispazo de fuego, un vidrio al rayo del sol hace que se incendie, esto es algo típico del rubro”, señaló.

Por otro lado, el bombero que trabajó en el lugar instó a la población a no realizar quema de basura para evitar posibles focos de incendios.

Marcela Espachuz, propietaria de uno de los campos que se incendió comentó “el viento estaba muy fuerte, pero gracias a los policías, bomberos y a los vecinos que vinieron a ayudar, gracias a Dios se pudo finalizar con el incendio. Queremos aclarar que los dueños de los terrenos siempre estamos acá”, dijo.

Seguidamente, comentó que tiempo atrás un vecino evitó que un fuego se expandiera cuando una pareja intentó quemar los campos. “La gente no toma conciencia de que no se debe prender fuego, le pedimos por favor a los vecinos que no prendan fuego porque se propaga muy rápido”, dijo.

Las imágenes del heroísmo: de norte a sur, bomberos, policías y vecinos combaten los múltiples incendios en Misiones https://t.co/FjoeoIros4 pic.twitter.com/5sNxtYflqt — misionesonline.net (@misionesonline) November 24, 2020

