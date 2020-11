Darío Labaroni, el exjugador y extécnico en Guaraní Antonio Franco sostuvo que es “insostenible” la actividad por la falta de ingresos

Labaroni se refirió a las problemáticas que afecta al fútbol tras el contexto de restricción de la actividad: “El fútbol ha pasado muy mal sobre todo en las categorías inferiores. Todo nuestro sector que es regional, amateur y federal A, la pasó muy mal. Tanto es así que equipos importantes se bajaron de la Federal A, porque es insostenible estar tanto tiempo sin tener recaudación, ni ingresos”.

Consideró que los principales conflictos que atraviesa el fútbol en Misiones y en el país es “la falta de socios que no asisten a los clubes por el contexto actual y los sponsors que se retiran porque no tienen forma de hacer publicidad”. Esto afecta no solamente a los jugadores sino a todo el sector que vive de este deporte “desde el que corta el césped hasta el que realiza trabajos administrativos” señaló.

El técnico aseguró que “hay una idea generalizada de que los jugadores de fútbol están llenos de plata”. En este sentido diferenció a “los futbolistas profesionales, son los de elite”, de quienes juegan en los clubes pequeños, donde la realidad es distinta. Esto se debe a que los jugadores están “inmersos en sueldos muy bajos, sueldos que en el 80% de los clubes se cobran cada tres o cuatro meses, y que en muchos casos ronda entre los 15 mil y 20 mil pesos” relató.

Tras ser consultado por la posibilidad de realizar un nuevo armado de equipos en la provincia dijo que “siempre hay posibilidad. Soy un convencido de que en Misiones hay grandes jugadores, hay que dedicarse a buscarlos, a trabajarlos y no traer jugadores de afuera, sino mirar para adentro”.

