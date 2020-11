Incendios en Misiones: Carlos Arce pidió a la población “conciencia para cuidar nuestra biodiversidad” y contó que el gobernador gestiona la llegada de más aviones hidrantes

El vicegobernador misionero reconoció que sigue “con gran preocupación los focos de incendio de la provincia”. La vinculó a la gran sequía “que en su momento azotó a otras provincias” y espera que el gobernador Oscar Herrera Ahuad gestione la llegada de recursos nacionales para combatir el fuego”.

El número 2 del Poder Ejecutivo misionero reveló a Misiones Online, que junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad, “estamos con una gran preocupación porque hay varios focos de incendio. Esto es algo de una sequía nacional, porque hemos visto noticias similares en Córdoba y en otros puntos del país y ahora nos tocó a nosotros. Somos una de las tres provincias con mayor foco de incendio”.

Las declaraciones del vicegobernador Carlos Arce, se produjeron en la tarde de este martes en Posadas, en el marco de la inauguración de la primera oficina del Silicon Misiones, donde además participó de una firma de convenio con instituciones israelíes, para aportarle tecnología a las chacras misioneras.

Arce señaló que “apelamos a la responsabilidad de los misioneros de no iniciar ningún foco, de no quemar nada porque hoy con la sequía esto se propaga sin límites. Ahora estamos teniendo un foco que estamos monitoreando con el gobernador. Él mismo estuvo presente en las 50 hectáreas de bosque nativo del Parque Provincial Yabotí que no son sólo daños materiales, sino ambientales”. Agregó que “lleva muchísimos años recuperar las especies, los animales. Aunque no haya víctimas fatales humanas, si hay un daño muy importante a la biodiversidad misionera que tanto cuidamos”.

Indicó el vicegobernador que “hablamos de la conservación de la Selva Paranense. Misiones la ha conservado en contraste con los países vecinos. Por eso apelamos a la responsabilidad de la gente, ahora hay una ley nacional que habla de esto y tratamos de evitar, que la gente tenga conciencia de eso”.

Adelantó Carlos Arce que la provincia espera “ayuda de la Nación, el gobernador está gestionando la llegada de más aviones hidrantes porque vemos que en estos momentos hay tres provincias que están con focos de incendios”.

Mientras tanto, las previsiones meteorológicas en la región refieren a precipitaciones para la jornada del miércoles y también el jueves.

D.G.-EP