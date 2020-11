Expertos aseguran que las langostas que aparecieron en varias chacras de Misiones son en realidad tucuras y no atacan a la yerba ni al té

Directores del INYM y técnicos del SENASA se reunieron para evaluar la aparición de langostas que aparecieron en varias chacras misioneras durante el fin de semana. Desde el Senasa indicaron que se trata de tucuras, una especie menos dañina de langosta que no forma mangas y que no ataca a las producciones como la yerba y el té. Piden a los productores de las zonas afectadas que tengan tranquilidad y recomiendan no excederse con el uso de insecticidas que luego pueden afectar la calidad del producto.

Ante esta situación, como ya informara Misiones Online el fin de semana, se pide tranquilidad a los productores y que no utilicen agroquímicos que puedan afectar el producto, tanto para consumo interno como para exportación, destacando que no está recomendada ninguna aplicación dado que es tucura que no ataca a la yerba ni al té y por el momento no hay agroquímico que se pueda utilizar contra este insecto.

En diálogo con Misiones Online, Nelson Dalcolmo director por la producción del INYM, solicitó que hasta que se emita el comunicado conjunto se abstengan de rociar con ningún producto que pueda afectar las plantaciones ya que, el SENASA afirmó no se ha registrado ningún ataque en yerba y no recomiendan ningún producto.

Insistió Dalcolmo en llevar tranquilidad a los productores ya que desde el SENASA se explicó que las tucuras son una especie de langostas y la principal diferencia radica en que no hacen mangas, “son insectos de mucho mayor tamaño que las langostas, pero no vuelan en mangas. Por los informes recabados estuvieron en una chacra en Campo Viera e Itacaruaré, no ocasionaron daños en los yerbales sino que se dedicaron a la flora autóctona y árboles nativos”.

El Servicio Nacional de Seguridad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la resolución 568/2020, declaró alerta fitosanitaria respecto a la plaga Tucura Quebrachera, cuya vigencia es hasta el 31 de marzo del año 2021 lo que implica que deberán adoptarse y/o fortalecerse las tareas de prevención, vigilancia y control.

Las tucuras son insectos parecidos a las langostas que afectan la producción agropecuaria cuando la densidad poblacional aumenta considerablemente. Son muy voraces y provocan grandes daños en los cultivos agrícolas. Existen varias especies de tucuras.

CP/E.J.

EJ-CP