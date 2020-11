Masterchef Celebrity: Boy Olmi, uno de los favoritos del certamen, fue eliminado de la competencia

El actor, uno de los candidatos a ganar el certamen, padeció una exigente prueba y preparó el peor plato de la gala. Aunque a partir del lunes tendrá una nueva oportunidad, porque comienza la semana de revancha, en la que los participantes que fueron eliminados podrán volver a la competencia.

En su séptima gala de eliminación, Masterchef Celebrity tuvo su prueba más difícil. El certamen gastronómico que conduce Santiago del Moro por Telefe enfrentó a seis participantes en una maratón en etapas, en la que cada uno debió preparar sus platos a contrarreloj. El actor Boy Olmi fue eliminado luego de cometer una grosera falla de cocción, aunque sobre el final recibió una buena noticia que lo dejó en competencia.

Analía Franchín, Leticia Siciliani, Federico Bal, Claudio el Turco García y Belu Lucius fueron los otros participantes de la noche. Se encontraron con la habitual caja misteriosa, esta vez, con una amplia cantidad y calidad de elementos. Con ellos debían preparar cuatro platos, en instancias de 15 o 20 minutos, un tiempo similar al que emplearon los jurados cuando ocuparon el lugar de los participantes. En una carrera contra el reloj, y contra los propios nervios, el mejor cocinero de cada etapa se aseguraba evitar la eliminación.

El primer beneficiado fue el ex futbolista el Turco García, la segunda salvada fue la periodista Analía Franchín y tercera, la actriz Leticia Siciliani, quien luego de una semana muy complicada y a pesar de entrar en una crisis nerviosa durante la preparación, pudo cautivar al jurado que la premió con el pase a la próxima instancia.

Para la última etapa de la maratón quedaban Belu Lucius, Fede Bal y Boy Olmi, quien cometió un grave error durante la preparación de su plato, lo que lo puso en una situación incómoda de cara al jurado. Fiel a su estilo sofisticado y elegante, Olmi preparó un tournedo de lomo, endivias con yema de huevo y tomates con ciruelas. A la hora de la degustación, el jurado Damián Betular advirtió algo extraño e indagó en la forma de cocción. “El huevo lo cociné en agua. Iba a hacer huevo poché, pero no me daba el tiempo y dije ‘voy a cocinar solo la yema de un huevo…’”, pero Betular no lo dejó terminar. “Cruda”, sentenció el jurado, mientras deslizaba la yema por la endivia a modo de prueba. “No”, replicó un dubitativo Olmi. “Tiene algunos minutos de cocción”, intentó justificar pero no tuvo suerte. “Esta no es la cocina de Boy”, intervino la jurado Dolli Irigoyen, y agregó con dureza: “Hay algo que es inadmisible, y es el huevo crudo. Te puede llevar a la muerte una salmonella, es muy delicado”. “Es un error garrafal”, reconoció el actor, que a esa altura sabía que iba a ser muy difícil seguir en el certamen.

Luego de salvar a la influencer Belu Lucius, Betular anunció que, a diferencia de otras galas, en esta oportunidad se premiaba al plato menos peor. El premio fue para Bal y el castigo para Olmi, que se tomó con calma la decisión. “Para mí es una experiencia inolvidable haber estado acá. Soy de disfrutar mucho, tengo una naturaleza deportiva, pero tampoco me gusta competir salvajemente”, analizó con frialdad. “Me encuentro cómodo en el juego, en la fiesta de la cocina, en el amor de los cocineros por lo que hacen. Ahí soy feliz, y en esas contradicciones tal vez es el momento en el que me tengo que ir sabiendo que di lo mejor” completó el actor evaluando su desempeño en el certamen.

Olmi se hizo querer y así lo reconocieron tanto los jurados como los participantes. “Es tan lindo haberte conocido, seguí disfrutando de tu vaso de vino, de tu mujer, de la compañía, y de armar todo ese momento de disfrute que tienen la cocina y la comida”, lo despidió Dolli Irigoyen, mientras que Betular destacó la predisposición del participante: “Trajiste mucho color, en tus platos y en tu atuendo”.

Al jurado Donato De Santis le tocó la devolución más sentida, que hizo emocionar a Boy. “Aportaste esta manera de hacer cosas distintas, de dejarse llevar por la libertad. Marcaste un camino que me gustaría que los demás marcaran. Te invito un día a comer empanadas juntos…” “O pasta”, lo interrumpió el actor, a esa altura con lágrimas en los ojos. “Quiero conocer esas historias del cine, del teatro, y vamos a compartirla mirando una linda película italiana que sé que te gustan”, completó Donato. “Hoy el programa despide a un artista”, cerró Del Moro, con los aplausos y gritos de fondo de sus compañeros.

El adiós de Boy fue un hasta luego, y bien breve. Porque luego de despedirlo con aplausos, el conductor anunció que a partir de este lunes comienza la semana de revancha. Además de Boy Olmi, Nacho Sureda, Martín Mono Fabio, Patricia Sosa, Moldavsky, Iliana Calabró y Rocío Marengo volverán a la competencia más apasionante de la televisión. Porque la cocina, como la vida, siempre da revancha.

(Infobae)

