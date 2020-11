Invasión de langostas en plantaciones de yerba y té: piden calma a los productores de Misiones y que «no usen cualquier pesticida»

Los periodos de sequía pueden tener importantes consecuencias en los ecosistemas y en la provincia de Misiones no solo comenzaron a secarse los ríos y arroyos sino también a afectar la vida silvestre de los insectos. Es así que en Campo Viera los productores descubrieron una invasión de langostas en sus plantaciones de yerba y té.

Cristian Klingbeil- Radio Libertad

Mangas de langostas están afectando a chacras de la zona centro de la provincia de Misiones y desde la Asociación Productores Agrícolas pidieron calma a los productores para no utilizar agroquímicos o pesticidas que dañen el medio ambiente.

“Este fin de semana una productora subió fotos con una llamativa cantidad de estos insectos y nos pusimos en contacto. Hasta el sábado al mediodía estaban sentadas sobre plantas de yerba pero no le hacían nada y después si estaban empezando a comer plantas de yerba, té. Enseguida nos pusimos en contacto con el INYM, se llamó a SENASA para ver qué está pasando. Son tacuara y no hay peligro que produzcan mangas, pero no dejan de ser dañinas”, explicó Cristian Klingbeil, secretario de APAM en declaraciones a Radio Libertad.

La propietaria de la chacra, Carina Bazila, relató que el sábado a la mañana una manga de langostas invadió su chacra ubicada a 2 kilómetros del casco urbano de la localidad de Campo Viera, por la ruta 14.

“Lo que notamos en los tres lugares donde tuvimos conocimiento de esta situación es que son distintos tipos de langosta. En Campo Viera están las más grandes, después aparecieron las más chiquitas en Aristóbulo del Valle y otras distintas en Itacuare”, relató Cristian Klingbeil.

“Tanto en el té como en la yerba y el citrus es peligroso utilizar cualquier cosa porque son productos alimenticios. Tenemos que tener cuidado de no hacer desastres y también que daño al medio ambiente podemos causar con lo que apliquemos, porque podemos matar los agentes controladores naturales de la langosta y podemos hacer un daño para el a futuro”, aseguró.

Por eso piden a los productores que tengan paciencia y que no actúen sin conocimiento porque pueden dañar sus plantaciones y el medio ambiente.

La sequía no da tregua

Los períodos de sequía pueden tener importantes consecuencias para el ambiente, la agricultura, la economía, la salud, y la sociedad. Los efectos varían dependiendo de la vulnerabilidad del lugar.

La invasión de langostas es un claro ejemplo de los efectos que está dejando una sequía que podría durar meses en la provincia de Misiones.

“Puede aparecer algún otro insecto porque esto a simple vista es por causa de las sequía, se están quedando sin el alimento normal de ellos y van a atacar lo que tengan. Y cuando las langostas entran en esta etapa de desesperación es donde más se empiezan a reproducir, como si fuese una defensa para no extinguirse”, indicó Cristian Klingbeil.

Además aseguró que esta situación se va a normalizar cuando lleguen las lluvias a la provincia.

