Argentina continúa aportando voluntarios en la búsqueda de una vacuna contra el Covid-19

Pfizer es una de las vacunas que está siendo probada en pacientes voluntarios en el mundo y Rodrigo Salemi es el primer voluntario argentino en probar esta vacuna. Contó su experiencia y como médico descartó que la vacuna esté lista para fin de año.

Rodrigo Salemi – LT 4

El médico Rodrigo Salemi fue el primer voluntario en probar la vacuna Pfizer contra el Covid-19 en Buenos Aires, Argentina. Su proceso como voluntario empezó en julio cuando le hicieron una serie de estudios para saber si estaba apto para formar parte del procedimiento.

A principios de agosto le inyectaron la primera dosis y el 26 del mismo mes, la segunda. Luego de la última dosis fue cuando presentó síntomas propios de que el sistema inmunológico estaba peleando contra el virus inyectado.

“Esto comenzó allá por el mes de julio cuando me propusieron ser voluntario, me inscribí en la página y acepté. Los meses de julio, agosto y septiembre fueron los peores meses con el tema de la cantidad de casos. Nosotros teníamos las terapias prácticamente ocupadas al 100% y fue un momento muy duro y creo que eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de más allá de lo personal, en mi caso primó más la profesión” contó el médico.

Señaló que el 29 de agosto le hicieron la primera extracción de sangre, donde se obtuvieron los anticuerpos. Esta es una etapa importante para la investigación de la vacuna. También explicó que todos los voluntarios fueron divididos en dos grupos diferentes pero ser estudiados en paralelo. La diferencia fue que, en la primera dosis a un grupo le inyectaron el virus y al otro una solución fisiológica y en la segunda fue al revés.

Salemi dejó en claro que hay un gran mal entendido en la sociedad con respecto a la vacuna. Explicó que por el momento están siendo investigadas cuatro tipos de vacunas distintas y que cada una tiene un mecanismo de acción particular, por eso no hay que confundir cuando se está hablando de una vacuna y cuándo de otra, ya que están en etapas de estudio distintas. Sin embrago comentó que, para él, la más eficiente es la Pfizer si se tiene en cuenta la respuesta inmunológica.

Expresó que habitualmente escucha la comparación que hace la gente entre el proceso de investigación que tuvieron las vacunas de otras enfermedades con la del covid que se está llevando a cabo en este momento. Indicó que es un pensamiento erróneo ya que los momentos son distintos y el hecho de que esta vacuna lleve menos tiempo en estudio, no quiere decir que es menos segura.

“La ciencia médica avanza, se está haciendo todo en un proceso acelerado, pero no se está dejando librado al azar ningún tipo de eventualidad que pueda llegar a tener la vacuna” afirmó Salemi.

Por último, comunicó “Hay que estar tranquilos y hay que llevar la tranquilidad que cuando se apruebe la vacuna va a ser porque se tenga que aprobar y no va a haber ninguna cuestión política o ningún acelere de la evaluación que ponga en riesgo la salud de la población”.

ZF-A