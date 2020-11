Protestas y tensión en Guatemala: manifestantes incendiaron anoche parte del Congreso

En medio de un clima de protesta generalizada contra el presidente Alejandro Giammatei y la Legislatura, cientos de manifestantes tomaron ayer el Congreso de Guatemala y prendieron fuego parte de sus instalaciones en repudio al presupuesto que reduce los fondos para salud, educación y la lucha por los derechos humanos.

De acuerdo con reportes de los medios, durante los incidentes se registraron heridos e intoxicados por los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Los bomberos atendían a los afectados.

La protesta se extiende contra la Corte Suprema de Justicia por tramitar el retiro de inmunidad a magistrados constitucionales, que con sus fallos frenaron varios intentos de políticos por detener la lucha contra la corrupción e impunidad.

Lo que colmó la paciencia de la ciudadanía guatemalteca fue el manejo que se le dio a la discusión del presupuesto en el Congreso, que terminó siendo aprobado la madrugada del miércoles mientras la población dormía.

El presupuesto, que contó con el voto favorable de 116 de 160 diputados en el Congreso, entre oficialistas y aliados, redujo partidas en temas para la atención primaria a pacientes de Covid-19, educación, lucha por los derechos humanos, la atención a nutrición, entre otros rubros.

En contraste, fortaleció ministerios como Infraestructura y Vivienda que en gobiernos anteriores han sido botín de corrupción.

Cientos de personas en varios departamentos del país salieron hoy desde temprano a las calles para exigir que se vete el presupuesto, y demandar mayor transparencia en el gasto público y control a los diputados, varios de ellos señalados por hechos de corrupción.

En redes sociales varias fotografías muestran a guatemaltecos en la Argentina o Alemania frente a las sedes diplomáticas de Guatemala uniéndose a la protesta.

Ante el caos en las calles, según el diario Prensa Libre, el vicepresidente Guillermo Castillo pidió al presidente Giammattei que ambos renuncien a sus cargos, frente las persistentes divergencias entre ambos.

El vicepresidente propuso esa solución a fin de descartar «ideas sediciosas», como un golpe de estado, y aseguró que no quiere asumir el cargo de Giammattei, pero aclaró que no renunciará si no lo hace también el mandatario.

Castillo agregó que le propuso a Giammattei que vete el Presupuesto sancionado y lo devuelva al Congreso porque tiene «anomalías», y calificó al jefe del Estado como «alguien que posiblemente ha hecho mal las cosas».

El 29 de septiembre pasado, Giammattei reprendió públicamente a Castillo después de que se filtrara a la prensa la grabación de una conversación en la que el vice le reclamó que fuera «serio».

«Si el señor (Castillo) tiene diferencias, que venga al Consejo de Ministros y las exponga, pero que no agarre su chat y lo mande a un periódico para tratar de hacerse víctima de algo que no es víctima», dijo entonces el mandatario por radio.

Fuente: La Nación

ZF-CP