El Padel, un deporte que fue furor en el 90 y ahora llegó para quedarse en Misiones

En julio, los deportes individuales fueron habilitados en Misiones y el padel fue una de las actividades deportivas que ganó mucho terreno a lo largo y ancho de la provincia. El deporte que supo ser furor en los años 90 tuvo un resurgimiento tras la imposibilidad de realizar actividades grupales ya que, a diferencia del tenis, su complejidad resulta menor y ofrece un ámbito de distracción más allá de la competencia.

La pandemia del coronavirus suspendió cientos de eventos deportivos en el mundo, pero también resurgió el padel en Misiones y en todo el territorio nacional. Los complejos deportivos están sin disponibilidad horaria y cada vez más misioneros se animan a jugar al padel.

Para entender actualmente el nuevo resurgir del pádel, está más que claro que en Misiones en el periodo de cuarentena se han realizado distintas canchas de padel, no solo eso, sino que algunas canchas de fútbol 5 debieron reinventarse y hoy les va mejor con el deporte con paleta.

Al estar imposibilitado la posibilidad de realizar deportes en conjunto, el deporte individual ganó varios puestos y muchos se animaron a realizar la actividad por primera vez. Asimismo, también hay volvieron a practicar el deporte aquellos que ya habían jugado en alguna oportunidad.

Actualmente, la demanda es tal que los jugadores utilizan la cancha en horarios que antes eran imposibles de alquilar debido a las altas temperaturas que existen en la tierra colorada. Hoy, los precios de las canchas varían depende lo que quiera el jugador; una cancha de con superficie de cemento cuesta $800 la hora y media. Mientras que las canchas con superficie de césped rondan los 1200 la hora y media.

Maxi Zárate, entrenador y propietario de Arena Padel sostiene que el “boom” del deporte en el mundo se debe a la buena organización del World Padel Tour -el circuito más importante a nivel internacional-, cómo así también los nuevos torneos que se realizan.

“El deporte está viviendo un momento fantástico y esperemos que entre todos podamos mantener que siga de esta manera y si puede seguir, mucho mejor”, comentó Zárate.

Además, Zarate agrega que muchas personas juegan desde hace mucho años, pero que hay un “montón de caras nuevas” que tiene proyección en el deporte. “Estamos trabajando a pleno, siempre pasa que un turno se cae pero enseguida cae un reemplazo”, dijo.

Por otro lado, Javier Acosta, entrenador de la actividad en Posadas sostiene que “el padel volvió para quedarse, es algo que se dio en todo el país no solo en Misiones, es un fenómeno que se da en todo el país, cada vez hay más gente que se está sumando y que quieren entrenar”, comentó.

Además de que es un deporte “fácil de jugar”, también destacan que es un deporte fundamental para fomentar la inclusión. Se puede practicar a cualquier edad, lo pueden practicar tanto hombre como mujeres por igual, sin importar la condición física o atlética.

Acosta recordó y agradeció a la pandemia del resurgimiento del deporte, ya que los deportes de raquetas fueron los primeros en regresar en Misiones. En primera instancia, los misioneros comenzaron a probar y le terminó gustando. “La mayoría de esa gente probó, le gustó y se quedaron porque hoy es un boom y estamos muy contentos”, explicó.

Un poco de historia..

El pádel nació en 1969 en la finca de un contratista de Acapulco, que le puso paredes a su cancha para que no la invadieran las plantas, este deporte fue sensación a finales de los ’80 y durante toda la década posterior. Es una práctica que no tiene restricciones de edad, no requiere ningún talento ni una muñeca fina. Su fama de deporte inclusivo, que puede practicar toda la familia, generó muchos adeptos. Los argentinos Alejandro Lasaigues, Roberto Gattiker y Hernán Auguste fueron algunas de las figuras más reconocidas por aquellos tiempos.

“Se sintió demasiado la gente nueva que comenzó a jugar, la mayoría de las canchas estaban todas llenas. El deporte está creciendo”, comentó Leandro Augsburger, jugador de padel.

En los últimos tiempos la gran demanda y el crecimiento del pádel hizo que también se produzcan algunos avances en materia de infraestructura. Comenzaron a colocarse canchas con césped sintético

También se continúan instalando nuevas canchas en Misiones. Antes de la pandemia, los registros oficiales decían que en la tierra colorada existían 70 complejos con canchas de padel, y hoy, con la pandemia como factor fundamental hay más de 120 complejos.

“Mucha gente que no jugaba o que hacía otro deporte, conoció el padel cuando se habilitaron los deportes individuales y hoy no pueden dejar de jugar, esto es una pasión”, relató Alfredo Chenlo, propietario de Blue Court, fabricantes de canchas de padel.

Alfredo Chenlo, un empresario del rubro de la construcción de canchas comentó que en gran parte de la provincia se está sintiendo el auge del deporte. Asimismo, también reconoció que muchos que tenían canchas de fútbol 5 decidieron armar la cancha de padel y goy les va mejor en la recaudación.

“Hicimos canchas por distintas localidades de Misiones, fuimos a lugares donde nunca existió canchas de padel y hoy hay algunas que tiene hasta cuatro canchas y les va muy bien”, confesó.

Por otro lado, el empresario comentó que la escasez de materiales está demorando más construcciones de canchas en Misiones. “Hay escasez de materiales, sino en cuatro o cinco días tenes una cancha de césped con vidrio”, dijo.

Padel: canchas nuevas

Asimismo, Alfredo Chenlo confesó, que quienes tenían superficie de cemento y han optado por cambiar a césped y colocando vidrios alrededor del rectángulo. “La gente está sabiendo que el pádel volvió con todo y quiere darle la mejor comodidad a los clientes y sobre todo a los que van a jugar por primera vez”, concluyó.

#Deportes Tres partidos le darán continuidad a la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesionalhttps://t.co/IFQODyE06q pic.twitter.com/CfW7VzEo7z — misionesonline.net (@misionesonline) November 22, 2020

AR-EP