Legalización del aborto: «El derecho a la vida es el primer derecho que debemos proteger» aseguró Miguel Hundt

El Obispo de Iguazú Nicolás Baisi, en la marcha por la vida realizada en agosto 2020.

El sábado que viene, 28 de noviembre, se realizarán en todo el país distintas manifestaciones en contra de la legalización del aborto y para expresar el valor y el respeto por la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. «Provocar la muerte de inocentes nunca puede ser una buena solución», destacó Miguel Hundt del Frente Pro Vida.

Miguel Hundt del Frente Pro Vida. Radio Libertad.

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el envío del proyecto de legalización del aborto, las voces Pro Vida del país comenzaron a levantarse y a organizarse para manifestarse en contra de este proyecto.

El pastor Miguel Hundt de la Iglesia Bautista del Centro es uno de los referentes del Frente Pro Vida en la ciudad de Eldorado, y en diálogo con MisionesOnline expresó que «el derecho a la vida es el primer derecho que debemos proteger» porque cuando el ordenamiento jurídico no lo hace (como en el caso del aborto o de la eutanasia), se rompe el orden social justo, y se deja una puerta abierta para que en esa sociedad haya otras injusticias y se conculquen otros derechos fundamentales.

El Obispo de Iguazú Nicolás Baisi, en la última caravana por las dos vidas realizada en agosto 2020, en la Capital del Trabajo.

El Frente Pro Vida en la ciudad de Eldorado cuenta con pastores evangélicos y sacerdotes católicos, integrantes de la Unidad Pro Vida, además de gran cantidad de familias que se suman interesadas por el tema y profesionales como ser abogados, médicos, docentes y demás que también llegan desde sus sectores aportando fundamentos sólidos en contra de la legalización del aborto.

Hundt habló con Radio Libertad este domingo, y adelantó que en todo el país se organiza una marcha contra la legalización del aborto para el sábado 28 de noviembre en horas de la tarde, «defendemos el derecho a la vida misma y el derecho de los niños, y como vecinos y personas de fe queremos pedirles a nuestros diputados y senadores y a nuestro gobierno provincial que sigan fortaleciendo la postura de Misiones como provincia Pro Vida, y la defensa del niño por nacer».

Ante la postura de que quienes apoyan la normativa a favor del aborto, refieren a que todavía no hay vida durante la gestación, Hundt dijo «como personas de fe, la Biblia nos dice que desde el inicio hay vida, desde el embrión, hay varios pasajes de las Escrituras que hablan de esto. Y si hablamos de la ley, nuestra Constitución Nacional defiende los derechos del niño por nacer, y nuestra Nación se ha adherido a distintos tratados internacionales que defienden la vida y los derechos del niño por nacer. Además la ciencia nos dice que hay vida desde la concepción, desde la 7° semana de gestación hay un corazón que está latiendo. El tema es que quienes defienden el aborto cosifican al niño por nacer, pero es claro que hay vida desde la concepción».

En diálogo con MisionesOnline, también indicó «una madre o un padre cuando ve la primera ecografía de su hijo en las primeras semanas de gestación se emociona, porque sabe que es una vida. Algunos escuchan el corazón y lloran de alegría porque están escuchando a su hijo. Un conjunto de células no genera esas reacciones, una vida sí».

Por otra parte, Miguel Hundt se refirió al proyecto de ley para legalizar el aborto y dijo que con esta nueva ley que quiere aprobarse, una niña, adolescente o jóven pueden pedir un aborto en caso de abuso sexual pero sin siquiera denunciar al violador, «es decir que no se habla del problema de raíz, no se busca solucionar ni encarcelar al violador, tapamos la realidad del abuso sexual. Se debería penalizar el delito, pero esta ley no busca penalizar al violador, solo permite el aborto, y los abusos de menores quedan sin consecuencias ante la Justicia».

Y agregó «y el otro problema es la objeción de conciencia, hay muchos profesionales de la salud que no están de acuerdo con realizar abortos porque juraron para salvar vidas, y eso es justamente lo contrario. Y muchos de estos profesionales no son personas de fe, pero igualmente no están de acuerdo y no los deberían obligar».

Para finalizar dijo que «el sábado que viene en Eldorado, vamos a hacer una caravana a las 17 horas desde la plaza Sarmiento del kilómetro 9 hasta el kilómetro 1, y desde ahí hasta el kilómetro 11. Y todo será transmitido por Fm Stop de Eldorado».

Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia

Por su parte, desde la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia expresaron a través de un comunicado que «durante largos meses la pandemia evidenció y agudizó los grandes y urgentes desafíos que tenemos como sociedad y develó la inhumana pobreza que abriga la vida misma de muchos hermanos nuestros. Ciertamente estas realidades parecen no ser suficientemente evidentes y no despiertan la necesaria sensibilidad para volcarnos con convicción, solicitud y gestos de grandeza en el verdadero cuidado y defensa de toda vida. El aborto no salva vidas».

«Lo que sí salva la vida, las dos vidas, en especial de las mujeres adolescentes y más vulnerables embarazadas, es el cuidado, contención, acompañamiento, cercanía, medios económicos, educación, prevención, presencia del Estado y de otras asociaciones civiles y religiosas enmarcadas en un concepto amplio y humano de salud pública» dice el comunicado.

«Legalizar el aborto y dar por válidas las supuestas razones que se escuchan profundizan y dificultan la necesaria amistad social. Legalizar el aborto en los términos que establece el protocolo ILE, sería la primera vez en nuestra Nación Argentina en democracia que una ley contenga la muerte de una persona para salvar a otra a excepción de lo establecido en el Código Penal Argentino. Creemos que éste no es el camino, sino la inclaudicable convicción de que, salvando las dos vidas, nos salvamos todos» resaltaron.

Y agregaron «es innegable el cansancio, el agotamiento, la tristeza y el desánimo en la población, como también el testimonio de muchos hombres y mujeres, profesionales y personal de la salud, e innumerables voluntarios que diariamente redoblan los esfuerzos para cuidar la vida amenazada por la pandemia».

«Sólo si la persona es un valor primario transitaremos con decisión y esperanza el camino hacia un encuentro de hermanos, tendiendo puentes y curando las heridas nacidas de las injusticias y desigualdades, reflejadas en los más débiles y excluidos. Ese es el espíritu del magisterio del Papa Francisco en su Encíclica Fratelli tutti» destacaron.

El próximo sábado 28 de noviembre se realizarán en todo el país distintas manifestaciones para expresar el valor y el respeto por la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural.

Como Pastores los alentamos fervientemente a participar de dichas expresiones públicas en favor del derecho humano a la vida de toda persona garantizado en la misma Constitución Nacional.

Invitamos a los fieles de nuestras comunidades eclesiales a unirse a hermanos de otras confesiones religiosas, como así también a hombres y mujeres de buena voluntad para participar responsablemente conforme a las normas sanitarias establecidas en cada jurisdicción, promoviendo el debido distanciamiento social y el uso del barbijo; y velando además por el cuidado de las exigencias democráticas basadas en el respeto mutuo evitando cualquier forma de violencia hacia otro hermano.

PP-EP