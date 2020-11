El vicegobernador de Misiones, Carlos Arce participó del 87 aniversario de Gobernador Roca y de la puesta en marcha de la Feria Agroecológica

El vicegobernador, Carlos Arce, acompañó este domingo, las actividades por el 87° Aniversario de Gobernador Roca junto al Intendente, donde también quedó funcionando la Feria Agroecológica en un edificio histórico en esta localidad.

Arce junto con el Intendente de Gobernador Roca Rosendo «Nego» Lukowski, el Ministro de Cultura Joselo Schuap, Legisladores Provinciales Orlando Revinski y Yamila Ruíz y funcionarios locales celebraron el 87° aniversario de esta localidad con actividades cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

Durante el breve acto el vicegobernador comenzó acercando el saludo del Gobernador Oscar Herrera Ahuad en este aniversario a los vecinos de Roca y remarcó sentirse “orgulloso de ser misionero al venir a un lugar que es pionero en la alimentación saludable, que necesitamos todos, inaugurar una Feria Provincial ejemplo la Provincia cómo es la Feria agroecológica, libre de agrotóxicos, con gente salida de una tecnicatura también de Gobernador Roca es inaugurar no solamente un espacio sino un lugar de trabajo para que los misioneros comamos y consumamos productos nuestros y sanos.”

Arce se refirió a la producción de Gobernador Roca: “Quiero también ponderar la cifra que me impresionó de los 2400 invernaderos que tiene esta hermosa localidad con 8 mil habitante. Y que esto marca lo que es la producción de Gobernador Roca, que no es sólo con la yerba mate y la mandioca sino es un ejemplo de todo lo que es horticultura; por eso una de la fiesta provincial junto con la mandioca.”

Para finalizar, el vicegobernador llamó al compromiso para tener salud, “quiero pedirles un poco más de esfuerzo. Hoy estamos ante una situación muy difícil de salud, pero acuérdense cuando empezamos esto en marzo nos paralizamos todos, cuando empezó esta pandemia tuvimos mucho miedo y hoy gracias al comportamiento de todos los misioneros y la voluntad de Dios, hoy somos la segunda Provincia del país con menos casos y eso no es una cuestión de festejar es una cuestión de respetarnos el uno al otros, seguir con todos los protocolos y seguir cuidándonos porque sin salud no hacemos nada, sin salud no trabajamos y no producimos.

El Intendente Rosendo «Nego» Lukowski, se dirigió a los presentes “quería referirme un poco lo que estuvimos haciendo en este año, tan problemático para el país, que no nos quedamos con los brazos cruzados” y se refirió a avances en la gestión para los vecinos de Roca en distintas áreas desde salud hasta el trabajo con vialidad para los pozos de agua. También agradeció la gestión de diputados para que Gobernador Roca haya sido nombrada Capital de la Fiesta Provincial del Horticultor y la Mandioca.

Alimentación sana para productores y consumidores

Con la presencia del Vicegobernador y el Intendente Lukowski se puso en marcha de la Feria Agroecológica en uno de los edificios históricos de Gobernador Roca, ex sede de la primera Cooperativa Agrícola del municipio.

El edificio fue construido en la década del 50 aproximadamente y, luego de muchos años de desuso y abandono fue restaurado y puesto en valor para nuestra comunidad.

Feria Agroecológica

Desde 2012 se viene trabajando entre los vecinos en este camino y luego de varias gestiones municipales y reuniones organizativas, en el año 2018 se crea la primera Feria Agroecológica de la Provincia de Misiones, en Gobernador Roca. Es un espacio, donde los productores agroecológicos pueden ofrecer sus productos a la comunidad local y a los habitantes de pueblos vecinos. En dicha feria podemos encontrar no solo verduras libres de químicos, sino también diferentes envasados de jugos naturales, envasados de verduras, verduras y frutas disecadas al natural, panificados con harinas integrales, mermeladas, pickles, entre otros. Todos los productos que se venden en esta feria, poseen certificación participativa por medio de un trabajo en conjunto de la Municipalidad de Gobernador Roca, el Movimiento Ecologista “Ojo de Agua” y la Tecnicatura Superior en Agroecología. Hoy en día, la Feria Agroecológica funciona en uno de los edificios históricos de Gobernador Roca, ex sede de la primera Cooperativa Agrícola del municipio. El edificio fue construido en la década del 50 aproximadamente y, luego de muchos años de desuso y abandono fue restaurado y puesto en valor para nuestra comunidad.

AD-CP