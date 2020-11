Los Pumas empataron con Australia por 15 a 15 en la cuarta fecha del torneo Tres Naciones

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, empató ante Australia 15 a 15 (PT 9-6 para el local), en un partido válido por la cuarta fecha del torneo Tres Naciones que se desarrolla en tierra australiana.

El partido se jugó en el McDonald’s Jones Stadium de Newcastle, con Paul Williams (Nueva Zelanda) como árbitro.

Los tantos de Argentina, que había debutado hace siete días venciendo a los poderosos All Blacks, de Nueva Zelanda, por 25-15, se concretaron con cinco penales marcados por Nicolás Sánchez, mientras que los oceánicos sumaron igual cantidad de penales por parte de Reece Hodge.

Tras culminar la cuarta fecha del certamen Argentina (dos partidos jugados), Australia (tres) y Nueva Zelanda (tres) suman seis unidades.

Tri Nations 2020 | Argentina v Australia – Rd 4 Highlights

A tryless clash in Newcastle has seen the @lospumas and @wallabies draw for the just the second time in 34 matches between the two countries.#TriNations2020 #ARGvAUS pic.twitter.com/ZJaHcqCrt9

— Super Rugby/Tri Nations (@SuperRugby) November 21, 2020