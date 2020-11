Aspirantes a Policía y Servicio Penitenciario de Misiones que desaprobaron el ingreso, tendrán otra oportunidad entre hoy y mañana

La comisario Bárbara Mora indicó a Radio Libertad que los aspirantes a la Policía podrán rendir otra evaluación excepcional y única. De la misma manera para los postulantes al Servicio Penitenciario Provincial en el que un 70% «salió mal».

Tras los últimos resultados de las evaluaciones para el ingreso a la Policía de Misiones y el Servicio Penitenciario Provincial, el 81% y el 70% respectivamente de los jóvenes no aprobó los exámenes, por lo que el Instituto Universitario de Seguridad admitirá una segunda prueba que inició hoy sábado.

«El miércoles pasado publicamos con sorpresa y no grata, exactamente el 81% de los aspirantes a la Policía desaprobaron los exámenes intelectuales y en el caso del Servicio penitenciario el 70% salió mal, un bajo rendimiento que no esperábamos. No le digo que eso sea diferente a otros años, pero pensábamos que al estar más acostumbrados a la normalidad sería distinto».

En ese sentido, afirmó que desde el Consejo Directivo del Instituto Universitario de Seguridad, decidieron otorgar por única y excepcional vez una oportunidad para todos aquellos que hayan desaprobado y se hallan interesados en rendir un Examen global complementario.

Mora explicó que fueron unos 6.000 jóvenes de la Policía de Misiones que salieron mal y 1.000 del Servicio Penitenciario.

Precisó que los exámenes se realizarán a full time este fin de semana de 8 horas a 22 horas con turno asignado.

La comisario precisó que constan de tres bases fundamentales: Introducción al derecho básico secundario, expresión oral y escrita e historia de Argentina y Misiones.

«Son contenidos con los que los jóvenes deberían salir, pero para que las reglas sean claras, les dimos el material previo al examen».

Mora señaló que las vacantes que se manejan para la Policía 500 cadetes y 200 para el SPP. «Hay mucha competencia y no nos queda otra de ser justos y que las etapas sean eliminatorias. De estos 11.000 quedarán 700 que serán los mejores. Buscamos la excelencia académica y sabemos que ellos pueden dar más y por eso les exigimos. Necesitamos que se queden los mejores».

