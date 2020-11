Productores de Wanda desmienten una denuncia del diputado Martín Sereno y lo acusan de difamarlos porque diversificaron su producción y abandonaron el tabaco

Acusan al dirigente del PAYS de difamar a los dirigentes que encabezan la cooperativa. Afirman que los problemas se iniciaron porque armaron la cooperativa y muchos productores comenzaron a dejar de plantar tabaco para no depender de un solo producto. “Estamos buscando producir alimentos y no depender tanto del tabaco, porque ya sabemos que, con toda la lucha y cortes de ruta, igual no está siendo bueno, es una lucha tremenda. Y eso le molestó ya hace años a Martín”, afirmó Samuel Doichele, presidente de la Cooperativa de Trabajo Integral Limitada.

Cooperativistas de la localidad de Wanda le enviaron una carta documento al diputado provincial Martín Sereno (Partido Agrario y Social) para que se retracte de una acusación lanzada en su muro de Facebook contra el presidente de la entidad. El legislador escribió que la cooperativa le debe millones de pesos a los productores y amenazó con presentar un pedido de informes en la Cámara de Representantes de Misiones.

Samuel Doichele, presidente de la Cooperativa de Trabajo Integral Limitada, reveló que la cooperativa fue formada por pequeños productores tabacaleros que antes fueron seguidores de Sereno y su líder político, el actual diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro en los cortes de ruta y que desde que comenzaron, hace nueve años, vienen trabajando en la producción de alimentos sanos con la idea de dejar de depender solamente del tabaco.

“Estamos buscando producir alimentos y no depender tanto del tabaco, porque ya sabemos con toda la lucha y cortes de ruta, que igual no está siendo bueno, es una lucha tremenda. Y eso le molestó ya hace años a Martín. Y durante años venía siempre mintiendo en la radio. Hablamos varias veces, le enfrentamos y después que entró como diputado paró unos años. Y ahora volvió con todo”, lamentó el productor

Doichele rechazó las acusaciones de Sereno y afirmó que no hay ninguna deuda con los productores. “Es muy grave porque no se les debe un peso, al contrario, los productores le deben a la cooperativa porque recibieron muchos beneficios de parte del ministerio del Agro, de la cooperativa y otras instituciones, en la época del programa Pro Alimentos”, reveló y agregó que una de las tácticas del diputado es hacer creer a los productores que si la cooperativa quiebra, no deberán pagar por el crédito que consiguieron.

“Y también hay un tema de tarjetas sociales. Le ofrece tarjetas sociales a cambio de que renuncien a la cooperativa y empiecen a hablar mal de la cooperativa, del gobierno y de todos juntos. Los que más nos preocupa es el rencor que genera entre vecinos porque hay mucha gente de bien que sigue luchando por la cooperativa, invirtiendo con la esperanza de que la cooperativa, el día de mañana, tenga la infraestructura necesaria”, apuntó Doichele y señaló que hoy en día, la cooperativa ya cuenta con un 40% de la infraestructura que necesitan.

En ese sentido, el dirigente rural insistió en que, a Sereno, le molesta que los productores busquen ser independientes. “Él dice muchas mentiras, nos pone siempre contra el gobierno, que la culpa siempre es del gobierno y nosotros nos dimos cuenta que la culpa tenemos nosotros, los productores, por seguir solo con el tabaco, pelear con el gobierno por el tabaco, trancar ruta que es el camino del otro, entonces decidimos ser más independientes”, aseveró.

La Cooperativa de Trabajo Integral Limitada se fundó en 2011 y llegó a tener 256 socios pero ese número se fue reduciendo con el paso del tiempo. Algunos productores renunciaron, otros vendieron sus chacras para ir a vivir al pueblo y a otros la propia cooperativa les dio la baja. Hoy son alrededor de 156 los socios que continúan activos.

Para Doichele, uno de los puntos que destaca a la cooperativa es la presencia de jóvenes dentro del consejo de administración, quienes decidieron no emigrar y sostener el trabajo en las chacras. “Cuando creamos el Camping Agroecológico del Norte, los jóvenes más todavía empezaron a ser más independientes, no seguirle a él y ver que hay otras alternativas de producir alimentos sanos y no depender de toda esa movida del corte de ruta”, afirmó y volvió a apuntar contra Sereno.

“Pensamos que es bastante falso. Él puede armar algo por atrás porque nunca viene de frente, nunca vino en una reunión en la cooperativa, siempre va por atrás. Él visita a varios socios, les pide que declaren en contra y el productor que le dice que no, le enfrenta y le dice que le va escrachar. Él hace muy por atrás, es falso el bicho, no es fácil”, argumentó.

Producción

La cooperativa trabaja, principalmente, con el pollo ecológico. La producción en estos momentos es de 3 mil pollos mensuales, aunque la meta es llegar a producir 30 mil. “Tenemos una planta de faena que tiene capacidad grande, pero nos faltan algunas herramientas”, describió Doichele.

También trabajan con huevos, con sustrato obtenido desde las heces de las aves y que se utiliza en las plantaciones de yerba mate. “Después tenemos los picles, la mandioca frita y después está la otra cooperativa que produce maíz y alimentos balanceados. La cooperativa Tres Marías produce el queso y horticultura y frutas. Mandamos bananas orgánicas a Buenos Aires. Hay más de 27 productos”, puntualizó Doichele.

