MurioJorgeBrito: el dolor de Sergio Massa y Malena Galmarini en sus redes sociales

La muerte de Jorge Brito al estrellarse su helicóptero en Salta sacudió al mundo empresarial pero también al de la política. Con el correr de las horas, dirigentes de distintos espacios despidieron al banquero con mensajes en las redes sociales y el de Sergio Massa fue uno de los más emotivos.

El presidente de la Cámara de Diputados era amigo de Brito desde hace años: «La vida te arranca las personas que querés mucho de la manera más extraña e inesperada», escribió.

Y sumó: «Gran banquero. Gran empresario. Gran argentino. Gran familiero. Y amigo leal hasta lo inexplicable. CHAU AMIGO. TE QUIERO MUCHO».

La vida te arranca las personas que querés mucho de la manera más extraña e inesperada. Gran banquero. Gran empresario. Gran argentino. Gran familiero. Y amigo leal hasta lo inexplicable.

CHAU AMIGO. TE QUIERO MUCHO. pic.twitter.com/zz9RMtMlCJ — Sergio Massa (@SergioMassa) November 20, 2020

Massa se enteró de la muerte de Brito cuando regresaba de un acto en Entre Ríos, donde anunció obras junto al ministro de Transporte, Mario Meoni.

Malena Massa, esposa del titular de la Cámara de Diputados y presidenta de AySA, escribió un extenso hilo de tuits despidiendo al banquero. «No me quiero despedir. No quiero que sea cierto!!! Quiero que sigas con nosotros como cada día», soltó desconsolada.

Dicen que eras un gran banquero. Un gran empresario. Pero sólo conocen -y reconocen- lo menos importante.

Fuiste un hacedor. Diste todo por tu patria.

Aunque más importante todavía: fuiste una extraordinaria persona. Familiero y amiguero hasta lo impensable (1/4) pic.twitter.com/o3nfPz9GGJ — Malena Galmarini (@MalenaMassa) November 21, 2020

«Dicen que eras un gran banquero. Un gran empresario. Pero sólo conocen -y reconocen- lo menos importante.Fuiste un hacedor. Diste todo por tu patria. Aunque más importante todavía: fuiste una extraordinaria persona. Familiero y amiguero hasta lo impensable», dijo Malena Galmarini.

«No me quiero despedir. No quiero que sea cierto!!!Quiero que sigas con nosotros como cada día. Como cuando estabas de acuerdo y cuando no. Cuidándonos. Atento. Acompañando, empujando y también retándonos cada tanto», siguió, dando cuenta de la intimidad que unía al banquero con el matrimonio Massa.

La dirigente del Frente Renovador dijo que Brito fue más que un amigo. «Quién me va a llamar para saber en qué anda? Quién va a llamar preocupado por el camino a seguir? Fuiste más que un amigo. Eras una especie de ángel de la guarda. El vacío que nos deja tu partida…».

«Fuiste y sos una persona extraordinaria, mágica.Te voy a extrañar tanto…! Corazón roto PD: nos quedó por recorrer esa obra. La voy terminar en tu nombre!», le prometió. «No dicen toda la verdad. Te reduce a lo que “menos” eras…».

Brito era un banquero con fuertes lazos con la política. Durante el kirchnerismo se lo vinculó al financiamiento de la compra de la empresa Ciccone a través del fondo Old Fund. Esta vinculación con el exvicepresidente Amado Boudou causó un cisma en la cúpula del Macro, tanto que Carballo tomó distancia por un tiempo de la conducción de la empresa. Hoy Boudou fue el primero que lo despidió públicamente.

Recibimos con profundo pesar la noticia del fallecimiento del banquero Jorge Brito. El empresario supo transformar al Banco Macro en una de las principales entidades financieras del país, que siempre colaboró con Tucumán en su carácter de agente financiero de la provincia. — Juan Manzur (@JuanManzurOK) November 20, 2020

El accidente que derivó en su muerte ocurrió minutos después de haber almorzado con el gobernador salteño Gustavo Sáenz, con quien tenía una relación de amistad.

También lo despidieron en redes sociales los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur, y de Jujuy, Gerardo Morales.

Fuente: Clarin.

LS-CP