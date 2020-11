Seis años después, detuvieron al ex piloto de TC que intentó matar a su esposa

El ex piloto de TC Esteban Piccinin había sido condenado en 2014 a 5 años y medio de prisión por dispararle un escopetazo en una pierna a su ex esposa.

Un ex piloto de TC que había sido condenado en 2014 a 5 años y medio de prisión por la tentativa de femicidio de su ex esposa Romina Meneghini, a quien le disparó un escopetazo en una pierna, sufrió dos infartos y debió ser operada 63 veces, fue detenido en las últimas horas por decisión del Tribunal Oral de Morón que lo había juzgado. Se trata de Esteban Piccinin, quien quedó bajo custodia policial y en las próximas horas será trasladado a un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 del mencionado distrito al rechazar el pedido de la defensa para que se declare la prescripción de la pena interpuesta en el juicio del 2014. Raquel Hermida Leyenda, abogada de Meneghini, aseguró a Télam que Piccinin fue detenido en la clínica Del Sol en la que se internó tras enterarse de la resolución judicial y próximamente será alojado en la Unidad de Melchor Romero.

«Todavía no caigo, me tiembla todo el cuerpo. La verdad que no lo puedo creer, después de siete años de lucha estoy contenta, es una mezcla de sensaciones, un reconocimiento social que era lo que necesitaba para cerrar esta etapa», dijo la víctima.

El hecho ocurrió el 15 de octubre de 2013 cuando la mujer había ido a la casa de Morón en la que convivió con el agresor hasta separarse para buscar sus elementos personales. En ese marco, el ex piloto de TC la encerró en el garaje del inmueble, fue a buscar una escopeta y, al volver, le efectuó un disparó en la pierna izquierda que se le abrió en dos y le dejó un agujero de 16 centímetros.

«Me cortó la femoral, la pierna quedó colgando literalmente y llegué así al hospital Posadas, nunca perdí el conocimiento», había relatado la mujer. Tras el ataque, Romina estuvo internada en coma varios días, sufrió dos infartos y durante estos años fue operada en 63 oportunidades.

Al año siguiente, Piccinin fue juzgado por el TOC 4 que lo condenó por «tentativa de femicidio» a cinco años y medio de cárcel pero nunca fue detenido.

La defensa del ex piloto de TC apeló el fallo y luego pidió la prescripción de la pena, pero el Tribunal lo rechazó y ordenó su captura. «Hicieron todo lo posible para estirarlo, mucho tiempo y la verdad que ya estaba resignada, es como que uno va perdiendo la fe porque la Justicia es lenta, pero recibí el gran apoyo profesional y psicológico de Raquel en estas últimas instancias», destacó Romina.

La mujer afirmó que ella creyó que tras la primer condena «iba a quedar detenido» y que no se imaginó todo el tiempo que duró el proceso. «Concretada la detención, el condenado deberá ser inmediatamente alojado en el sistema penitenciario provincial, en calidad de comunicado y a disposición exclusiva de este Tribunal. Asimismo, deberá practicarse el cómputo de pena», señaló el TOC 4 en la orden a la que Télam tuvo acceso. Meneghini había contado que Piccinin anteriormente a casarse «era un encanto y una persona muy dulce».

«No era lo que fue automáticamente desde el primer día, ya en la luna de miel empezaron los episodios de violencia de él hacia mi», relató Romina y agregó: «Me insultaba, mucha violencia psicológica, super celoso, antes de casarme con él era promotora y trabajaba en las carreras y nunca más pude hacer lo mismo».

Para la mujer, «si bien son pocos los años que le dieron», el fallo del Tribunal «lo necesitaba por todo el daño que causó y era hora que empiece a cumplir».

«Todavía me faltan cirugías, voy a tener secuelas de por vida pero por el tema de la pandemia se frenaron operaciones pendientes como cambiar la rodilla total, perdí la movilidad total de lo que es el tendón de Aquiles, no puedo caminar normal», precisó Romina. Por último, la víctima dijo que le faltan «algunos retoques para mejorar la postura» y que todavía no tiene el alta médica.

Fuente: La Mañana de Neuquén

