Se detectó información tendenciosa con el fin de engañar a los asociados de la Cooperativa Alto Uruguay

La misma se habría ejecutado en los últimos diez días y perseguiría fines proselitistas con vistas a la próxima Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa.

Apoderados legales de la CAUL realizaron una exposición policial a fin de que se cite a declarar a un ciudadano (del que se reserva su identidad) quién, según advertencias y quejas de asociados, habría manifestado estar realizando una encuesta para la prestataria Energía de Misiones.

Durante las entrevistas que mantenía con los “encuestados” habría esgrimido folletos -siempre según los dichos de los vecinos y asociados– donde además indagaba sobre los consumos y costos abonados por los mismos, como las deudas que mantendría la CAUL con la prestataria provincial.

En la presentación realizada ante autoridades policiales se ha dejado expresa constancia que ninguna de las dos entidades habría encargado este tipo de tareas y que es una práctica que tiende a confundir y mal informar a los asociados además de perjudicar a la CAUL, por lo cual se solicitó que el citado aclare si lo hizo por su propia cuenta o si fue contratado para dicha tarea por alguna persona y/o entidad.

DESCARGO

A raíz de ello y citado en la dependencia policial, el ciudadano en cuestión y en descargo de la exposición realizada por la CAUL, señaló que hace unos diez días se había presentado en la casa de su madre el ciudadano Nelson C. “ofreciendo un puesto de trabajo en la CAUL, el mismo manifestó ser candidato a presidente de la Cooperativa”.

Detalló que “el mismo me dejó varios folletos para repartir a los ciudadanos de 25 de Mayo”, continuó diciendo que “al empezar a entregar dichos folletos la gente me empezó a repudiar y no querían los mismos”. El joven ciudadano indicó que “dada la trascendencia que tomó el hecho, me acerqué a conversar con el actual presidente y desistí de seguir haciéndolo”.

PROMESAS

El folleto en cuestión enumera acciones a llevarse a cabo si Nelson C. es electo presidente de la entidad, citando el apoyo del Gobierno Provincial en varios ítems como ser un seguro de Salud que, siempre según el folleto, el convenio ya fue avalado por el Ministerio de Salud de la Provincia, además –cita textualmente– la incorporación del nuevo hospital ya aprobado que se hará en la localidad de Santa Rita. Amén de ello la compra de coches fúnebres y ambulancias que serán adquiridos mediante el apoyo “ya propuesto y garantizado por la provincia”.

En otro párrafo el folleto compromete a “asistir a productores con microcréditos” y cita explícitamente el “apoyo, acompañamiento y convenio garantizado por el Ministerio del Agro de la Provincia”.

Seguidamente cita concretamente el apoyo del Estado Nacional, con el apoyo del Gobernador de la provincia para concretar un proyecto del IMAS.

Como muestra de un cabal desconocimiento esgrime información errónea y tergiversada sobre las relaciones de la CAUL con Energía de Misiones y el Banco MACRO.

ENTIDADES

Desde Energía de Misiones, su presidente Guillermo Aicheler, se vio sorprendido y dijo “desconocer en absoluto” la encuesta señalada afirmando que “los vínculos con la CAUL siempre fueron y son cordiales y correctos”.

Por su parte desde la CAUL su presidente Federico Frank lamentó “este tipo de actitudes” a las que asoció “con las actividades del tipo proselitista que existen siempre en vísperas de las Asamblea General Ordinaria” señalando que “este tipo de maniobras se vienen repitiendo hace unos años y que es apoyada desde el anonimato por perfiles de Facebook donde todo el tiempo se agravia a los dirigentes y se brinda información errónea buscando confundir deliberadamente a los asociados”.

DL-CP