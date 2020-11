Leandro Bolmaro: quién es el cordobés que jugará al básquet de la NBA

Leandro Bolmaro se convirtió en el noveno jugador argentino en ser elegido en el sorteo en donde las franquicias de la NBA seleccionan a las promesas del futuro. El joven cordobés tiene 20 años fue elegido por los New York Knicks en la posición 23 en el draft.

Fue inmediatamente traspasado a los Minnesota Timberwolves por dos selecciones del draft y será dirigido por Pablo Prigioni.

Es oriundo de las Varillas y luego de iniciarse en el atletismo, comenzó a jugar al básquet en el Club Almafuerte de esa localidad. Como profesional pasó por Bahía Basket de Bahía Blanca, explotó en el Barcelona de la Liga ACB de España.

En la ciudad de origen de Leandro, miles de vecinos salieran en caravana a festejar el logro del basquetbolista. Osvaldo Bolmaro, el padre del joven deportista, comentó que luego de la noticia tuvieron una charla con Leandro y “lo vieron muy bien”. “Estamos esperando los pasos a seguir, es un orgullo tremendo y una alegría descomunal”, dijo en diálogo con Mitre Córdoba.

Resaltó que su hijo “le pone mucha garra y tiene objetivos claros”. “Es increíble que hace tres años se iba a Bahía Blanca y ahora está en Minnesota”, remarcó orgulloso. Respecto al draft, su padre se mostró preocupado por la elección de los New York Knicks pero se sintió aliviado por el pase al equipo que lidera el argentino Pablo Prigioni.

“En New York es un Boca-River, si no sos un buen jugador desde el vamos no vas a tener cabida”, remarcó al respecto.

La familia de Leandro tuvo el apoyo y el asesoramiento del cordobés Fabricio Oberto en los inicios de la carrera y su ídolo es Manu Ginóbili, quien también se convirtió en un cabecera de consulta.

Leandro se convirtió en el jugador argentino mejor drafteado de la historia, después de Delfino que fue 25º en 2003.

AR-CP+EP