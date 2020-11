En el examen final, la vacuna de Pfizer elevó al 95% su efectividad contra el coronavirus

La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció este miércoles que su vacuna contra el coronavirus mostró una efectividad del 95% en un análisis final y sin problemas de seguridad.

La semana pasada, la empresa informó que su investigación, en conjunto con la firma BioNTech, había logrado 90% de efectividad, según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación.

«La eficacia fue constante en los datos demográficos de edad, raza y etnia. La eficacia observada en adultos mayores de 65 años fue superior al 94%”, afirmaron Pfizer y su socio alemán BioNTech en un comunicado conjunto.

Las empresas explicaron que contaron 170 casos de infección por coronavirus entre los voluntarios que participaron en el ensayo: 162 infecciones ocurrieron en personas que recibieron placebo o inyecciones de solución salina, mientras que ocho casos fueron en participantes que recibieron dos dosis de la vacuna real. «Eso resulta en una eficacia del 95%,», aseguraron.

«Se observaron 10 casos graves de covid-19 en el ensayo, nueve de los cuales ocurrieron en el grupo de placebo y uno en el grupo vacunado con BNT162b2 (nombre experimental de la vacuna)», añade el comunicado.

Otro dato clave del análisis final realizado por Pfizer es que no se reportó ningún problema de seguridad grave relacionado a la vacuna. El análisis demuestra que la vacuna fue bien tolerada y que la mayoría de los eventos adversos solicitados se resolvieron poco después de la vacunación.

BREAKING: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that the Phase 3 study of our #COVID19 vaccine candidate has met all primary efficacy endpoints.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 18, 2020