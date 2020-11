Las pérdidas materiales por el incendio suscitado en el Autódromo de Posadas rondarían el millón de pesos

Anoche en el Autódromo de Posadas se desató un incendio que produjo pérdidas por alrededor de un millón de pesos, pero que afortunadamente dejó solo pérdidas materiales. Juan Jambrina, vicepresidente del club, contó a Misiones Online que en el lugar debieron trabajar tres dotaciones de bomberos.

“El incendio se produjo en la zona sur del autódromo, un lugar reservado para los motorhomes que llegan cuando se corren las carreras nacionales”, sostuvo Jambrina y contó que el origen de las llamas se produjo en un área donde se encuentran las cubiertas de protección.

“La Policía está averiguando cómo se inició el siniestro, pero el incendio de las cubiertas llevó a que el fuego se extendiera a mayores dimensiones. Así se quemaron un montón de pilares de energía que tenemos ahí, donde hay enchufes especiales con corriente eléctrica para los motorhomes”, señaló.



El incidente habría comenzado pasadas las 20:00 horas de ayer, martes 17, y pudieron sofocarlo recién a la medianoche de hoy. Según estimaciones, las pérdidas materiales rondan el millón de pesos, aunque anticipó que durante esta tarde recorrerán el sitio afectado para hacer un relevamiento más preciso.

“Perdimos una inversión de más de un millón de pesos, es seguro. A la tarde vamos a ver qué perdimos y qué podemos rescatar, gracias a Dios no hubo heridos y, además, los bomberos acudieron muy rápido y por eso se controló. Con la sequía, ahí hay mucho pasto y hubiese sido un desastre”, manifestó Jambrina.

El vicepresidente del club se mostró agradecido por el esfuerzo que realizó el personal de bomberos presente en el lugar: Itaembé Miní, centro y delegación San Isidro. En el mismo sentido, lamentó lo ocurrido y sostuvo que pese a que hoy no urge la necesidad de ocupar las instalaciones en el corto plazo, de todas formas no hay presupuesto: “Es necesario, pero no prioritario”.

