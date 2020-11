El Intendente de San Vicente está con custodia policial tras un confuso episodio en su domicilio

La Justicia investiga un confuso episodio ocurrido en la mañana del domingo 15 de noviembre cuando el intendente de San Vicente Fabián Rodríguez, habría sido víctima de un intento de incendio en su domicilio.

Fabián Ceferino Rodríguez – Red Ciudadana

El único testigo y quien denunció lo sucedido fue el sereno encargado de cuidar su hogar. Nadie salió herido ya que ese día Rodríguez se encontraba de viaje junto a su familia.

El intendente reveló que el relato del sereno no está del todo claro, pero lo ocurrido ya está siendo investigado por la justicia. El testigo contó que ese día vio a dos personas desconocidas, una dentro del domicilio y a otra fuera, la cual supuestamente estaba rociando un líquido alrededor de las instalaciones. Lo que le llamó la atención fue que salieron corriendo y luego se escaparon en una moto.

Rodríguez confesó que no confía en lo que contó el sereno. “Ayer estuve con la policía y están investigando, pero no tenemos una certeza absoluta de que haya sido cierto” confesó.

Lo cierto es que cuando la Policía llegó al lugar de lo sucedido no había nadie, pero sí encontraron dos botellas de un líquido inflamable y un mechero. Además, señaló que no sospecha de nadie. “Sin tener pruebas no quiero acusar a nadie, aparte no tengo la certeza de que haya sido así; no creo que sea ni por política ni por negocio, nosotros no tenemos problemas con nadie” aclaró.

A partir de lo sucedido el intendente tiene custodia policial en su casa y se están instalando cámaras de seguridad.

ZF-A