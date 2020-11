Jóvenes misioneros luchan contra el éxodo en las chacras demostrando que la tierra colorada es un lugar para progresar

En Argentina solo el 8% de la población vive en las zonas rurales y Misiones forma parte de este reducido número. En una provincia rica en tierra fértil para la producción de alimentos, el éxodo de los jóvenes misioneros es una problemática que preocupa a los colonos pero el amor por la tierra colorada y sus raíces está tomando cada vez más fuerza.

La provincia de Misiones siempre fue la tierra de los inmigrantes europeos dedicados al trabajo agrícola. Pero el éxodo rural de la juventud dejó muchas chacras y fincas en el abandono. Frente a esto un grupo de jóvenes creó una cooperativa ecológica para impulsar a sus pares a quedarse en su tierra. Y también, para luchar contra el uso de agroquímicos en el campo.

En Wanda un grupo de jóvenes misioneros crearon la Cooperativa Integral de Trabajo que les permite hace años producir y comercializar, demostrando que la tierra colorada tiene un lugar para ellos.

La historia de estos jóvenes fue contada por el canal de TV pública alemana Deutsche Welle, que grabó un programa sobre un proyecto en Misiones que creó una cooperativa de alimentos orgánicos y un camping agroecológico. El documental cuenta la historia de cinco jóvenes que participan del proyecto: Samuel Doichele, su hermana Micaela, su novia Rocío Knoll, Fabiana Yegro y Manuel Radke.

A 45 km en la zona rural de Wanda viven Samuel Doichele y Rocío Knoll y a sus 20 años conformaron la Cooperativa Integral de Trabajo para comenzar a producir pollos y verduras de forma orgánica.

En Misiones los cultivos tradicionales son el tabaco y la yerba mate pero en el tabaco se utiliza una gran cantidad de pesticidas que genera graves consecuencias para la salud humana. Esa triste experiencia vivió Samuel con su padre.

“Cuando cumplí 18 años mi papá se suicidó porque estaba tan intoxicado que no había cura y eso me dio un cambio tremendo en mi mentalidad. Después que mi papá falleció empezamos a buscar otra alternativa y la que nos convenció fue la cooperativa, porque vender productos a uno solo productor es muy difícil, no tenés vehículo, no haces publicidad y tantas cosas que nosotros tenemos cero conocimiento. Como agricultor no es fácil y con bajos recursos económicos y académicos es estar perdido”, relató Samuel Doichele.

La cooperativa comenzó con 600 productores pero nadie estaba capacitado para comercializar las producciones. “Todos querían producir y la última opción era trabajar con los jóvenes para que se encarguen de la parte comercial porque no les gusta tanto carpir como a los mayores. Pero como los chicos se están yendo de las chacras y están estudiando para ser policías, profesores y se van a trabajar a Buenos Aires, es imposible con los jóvenes pero bueno no había otra opción y empezamos a trabajar con ellos”, indicó.

Fue así que de jóvenes a jóvenes empezaron a instalar esta posibilidad en la comunidad, establecieron que necesidades tenían que ser cubiertas para que vivir en la chacra sea una posibilidad fructífera.

A esos jóvenes les preguntaron que necesitaban para quedarse en el campo y la respuesta fue trabajo seguro, una red inalámbrica y un lugar recreativo. Desde entonces han reforzado su apuesta por los alimentos orgánicos con capacitaciones, la producción de abonos ecológicos y plantines y la continuidad de la construcción de una planta faenadora de pollos.

Además convencieron a los servidores de internet para instalar antenas y que su servicio llegará a las chacras. Y en tierras donadas por Samuel montaron el Camping Agroecológico “Amigos del Norte”, un lugar en donde pueden realizar capacitaciones, continuar aprendiendo el oficio de la chacra y realizar actividades recreativas los fines de semana.

Fabiana Yegro tiene 23 años y es la presidente del camping. “Hay que emprender, buscar ideas, googlear, mirar en youtube y de cada lugar vas sacando una idea, no necesito tanta plata para construir algo lindo. Decidimos hacer un camping donde podíamos capacitarnos para seguir emprendiendo en la chacra y no irnos a la ciudad”, contó.

Esta joven misionera es el ejemplo de darle una segunda oportunidad a la tierra colorada, porque se fue a Buenos Aires para estudiar y comenzar su vida allí. Pero el amor por sus raíces fue más fuerte y regresó para emprender junto a su madre y sus pares.

En el camping cultivan plantines de plantas ornamentales, silvestres, frutales, medicinales para intercambiar con las personas, escuelas y empresas que les donan material reciclable. También elaboran abono orgánico y crearon un dique donde crían 2500 peces. También construyeron dos cañas y planearon hacer 6 más y en dos años recibieron a 600 jóvenes para capacitaciones.

El apego por la tierra no es el mismo que sienten todos los jóvenes, el éxodo rural en el norte de Misiones es el tema de estudio del ingeniero agrónomo Diego Chifareli, del Instituto de Tecnología Agropecuaria Argentina (INTA). Se trata de un fenómeno que ocurre en todo el país agrícola donde solo el 8% de la población vive en el campo.

“Cuando uno se pone a analizar porque la gente se va del campo aparece este fenómeno que es la dificultad que tienen los productores rurales y sobre todo los pequeños productores para mantener una producción rentable que les permita generar los ingresos para poder subsistir. Después aparecen otras cuestiones, como la falta de posibilidades de educación, de acceso al esparcimiento, la falta de acceso a alternativas culturales que impactan sobre todo en los jóvenes, y ante esta dificultad que son actividades imperdibles son las que empujan en gran medida a irse”, explicó Diego Chifareli.

“Estamos convencidos de que es posible vivir en el campo, estudiar y progresar. No quiero irme Y no me voy a ir, tengo mis raíces acá. Debemos trabajar la chacra, hacer que sea nuestro hogar, debemos incorporar nuestro conocimiento y nuestro estilo de vida a la chacra. Y es mentira que la mujer no entiende de chacra, entiende mucho, la mujer sabe lo que hace”, contó Rocio Knoll, otra de las jóvenes que forma parte de la Cooperativa Integral de Trabajo en Wanda.

Pese a las adversidades estos jóvenes confían en su proyecto y actualmente reciben 3 mil pollos desde Entre Ríos y producen maíz, mandioca, hortalizas y frutas.

“El sueño que tenemos es la formación de los jóvenes como emprendedores, que ellos sigan emprendiendo en las chacras, en el cooperativismo, en la comercialización y producir alimentos sanos. Nuestro sueño es que en menos de 5 años podamos aumentar la producción y conseguir la soberanía alimentaria, producir alimentos sanos, que el productor pueda producir sin agroquímicos, cuidando su salud, la del agua, el suelo y el consumidor, logrando que podamos cobrar un precio justo. El sueño es que los jóvenes sigan en el campo”, enfatizó Samuel Doichele.

Sin dudas el sueño de estos jóvenes misioneros comenzó y va por buen camino, con perseverancia y obstinación demuestran que la tierra colorada tiene un lugar para su generación. Wanda es el epicentro de esta movida y que se replique en todas las chacras de Misiones sería el broche de oro para darle un segunda oportunidad a esta provincia.

Documental de Deutsche Welle sobre los jóvenes misioneros

El canal de TV pública alemana Deutsche Welle emitió en septiembre la edición mensual de su programa «Economía creativa» dedicado a un proyecto de agroecología y recreación para combatir el éxodo rural en Misiones. Se trata de la Cooperativa Integral de Trabajo Wanda y su Camping Agroecológico Amigos del Norte. El documental se llamó «Yo me quedo en el campo» y fue publicado el 15 de septiembre de este año, alcanzando más de 200 mil visitas en su canal de Youtube.

Deutsche Welle («Onda alemana» en alemán) o DW es un servicio de radiodifusión internacional financiada por el presupuesto fiscal federal alemán. El servicio está disponible en 30 idiomas y ofrece artículos actualizados periódicamente en su sitio web de noticias y tiene su propio centro de desarrollo de medios internacionales.

Los objetivos declarados de la emisora ​​son producir una cobertura de noticias confiable, proporcionar acceso al idioma alemán y promover el entendimiento entre los pueblos. DW ha desarrollado una estrategia de dos niveles para atender a su audiencia en los próximos años: «un enfoque global destinado a difundir información a una audiencia mundial más amplia a través de la expansión de los servicios de televisión internacional en inglés, español, árabe y alemán y un enfoque regional centrado en proporcionar información adaptada a las necesidades de regiones particulares, principalmente a través de Internet».

Fuente: Deutsche Welle

Reportaje: Alejandro Rebossio

Cámara y edición: Cristian Iorio

Coordinación: Verónica Marchiaro

Producción ejecutiva: Uta Thofern

