Argentina visita a Perú con la idea de volver a la senda del triunfo en las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

El conjunto que dirige Lionel Scaloni viene de empatar como local frente a Paraguay, mientras que los pupilos de Ricardo Gareca suman apenas un punto en el camino hacia Qatar 2022. Se enfrentan en el estadio Nacional de Lima.

Luego de un inicio de Eliminatorias alentador, con dos victorias consecutivas (1-0 a Ecuador y 2-1 a Bolivia), la selección argentina empató como local 1-1 frente a Paraguay, en un partido cargado de polémicas por los discutidos fallos arbitrales, entre ellos, el gol anulado a Lionel Messi a instancias del VAR y la no expulsión a Ángel Romero luego de lesionar a Exequiel Palacios. Detrás del objetivo de regresar a la senda del triunfo, los dirigidos por Lionel Scaloni visitan a Perú en el estadio Nacional de Lima, por la cuarta fecha camino al Mundial de Qatar 2022.

El partido comenzará a las 21.30, contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y será televisado por la TV Pública y TyC Sports. El cruce quedó envuelto en incertidumbre por por la crisis social y política en la que quedó inmerso Perú tras la destitución del ex presidente Martín Vizcarra, la asunción de Manuel Merino como interino y la ola de manifestaciones que derivaron en su renuncia. La Federación Peruana de Fútbol se vio obligada a enviarles una carta a la FIFA y a la Conmebol para ofrecer las garantías relativas a la seguridad, confirmando la realización del cotejo en la sede asignada.

En conferencia de prensa, Scaloni confirmó la formación de Argentina, con algunos retoques. Nicolás Tagliafico, quien se perdió el duelo ante Paraguay por lesión, regresará al lateral izquierdo. Y Nicolás González, delantero devenido carrilero en el choque ante los guaraníes, continuará en el equipo, pero en su rol natural, desplazando a Lucas Ocampos, que no brilló en el último compromiso.

Además, la Albiceleste no podrá contar con Exequiel Palacios, quien sufrió la fractura de apófisis transversas de columna lumbar tras el citado rodillazo que le aplicó Ángel Romero a los 29 minutos del primer tiempo del encuentro del último jueves. En su lugar ingresará Giovani Lo Celso, quien lo reemplazó en la Boca, dio una asistencia y fue la figura de un conjunto que no exhibió su mejor versión.

Otamendi sería titular en Argentina

Perú, por su parte, había iniciado con buen pie estas eliminatorias, al empatar 2-2 en Asunción contra Paraguay, pero luego cayó 4-2 en casa ante Brasil y 2-0 frente a Chile. En consecuencia, necesita lograr su primera victoria para no perder terreno detrás del sueño de volver a jugar el Mundial, como sucedió en Rusia 2018. “Hay que pensar en sumar de a tres para ir acomodándonos en la tabla”, dijo el portero peruano Pedro Gallesse de cara al duelo con Messi. “En nuestra condición de local es importante sumar de a tres para que nos permita no alejarnos demasiado. Esa es la realidad”, apuntó Gareca. “Es largo el proceso, pero no imaginábamos estar en esta situación”, agregó.

La última vez que Perú y Argentina se vieron las caras fue en el empate 0-0 en Buenos Aires en octubre del 2017 por la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia. En el historial, los albicelestes acumulan 32 triunfos y los peruanos, 5. Ambas selecciones empataron en 14 oportunidades.

Argentina no perdió ninguno de sus últimos 15 enfrentamientos ante Perú por Eliminatorias (9 festejos y 6 igualdades). La última victoria de la Blanquirroja ante la Albiceleste en Eliminatorias fue en 1985 (1-0). Perú ha perdido sus últimos dos partidos; en sus 23 encuentros disputados en esta competición con Ricardo Gareca como DT, nunca ha sufrido tres derrotas seguidas.

Posibles formaciones:

Perú: Pedro Gallese; Luis Abram, Miguel Araujo, Miguel Trauco, Luis Advíncula; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo, Christian Cueva; Raúl Ruidíaz. DT Ricardo Gareca.

Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

AR-CP