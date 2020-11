Hubo más de tres cuadras de fila para conseguir un puesto trabajo en una veterinaria en Posadas

El local “Alma Veterinaria” hizo una convocatoria por seis puestos laborales, y la respuesta de la gente fue impresionante. Días atrás, el centro de salud para las mascotas, ubicado en la ciudad de Posadas, realizó una citación a través de las redes sociales y en el primer día hubo una extensa fila que alcanzó tres cuadras de jóvenes que esperaban para dejar su Curriculum vitae.

La veterinaria, ubicada sobre la calle 3 de Febrero de la capital provincial, lanzó una convocatoria y cientos de jóvenes se hicieron presente en busca de lograr uno de los seis puestos laborales vacantes. “El requisito fundamental es amar a los animales”, comentaron desde la gerencia.



Los puestos vacantes por ocupar dentro de la veterinaria son; dos para trabajar en el sector de cajas, dos para atención al público y dos para reparto de alimentos, este último solicita personal con moto. La recepción de curriculum comenzó a las 18 y desde las 17 ya había una extensa fila que esperaba para ingresar a la veterinaria

Entrevista dentro de la Veterinaria

“Hicimos un anuncio en nuestras redes y no imaginamos tener tanta aceptación y tantas personas interesadas en esta propuesta. Nosotros estamos tratando de cambiar la visión de que las personas vayan a la veterinaria a comprar un producto, tenemos la visión de que las personas vengan a la veterinaria a buscar una correcta asesoría”, relató Carlos Campero, asesor comercial.

Dentro de los requisitos, el anuncio detalla “género indiferente”, ser mayor “entre 18 a 35 años”, además, especificaron que es “con o sin experiencia”, se necesita ser creativo o proactivo, “amar a los animales” y sobre todo puntualizan en “estar dispuesto a superarse”, así rezaba el banner en las redes sociales.



Según expresó el asesor, hasta el viernes 20 de noviembre estarán recibiendo los Curriculum desde las 18 hasta las 21 horas. “Tenemos proyectado hacer ciertas ampliaciones la cual nos va permitir ofrecer más oportunidades de empleo”, adelantó Carlos Campero.

Sobre el perfil del vacante, dijo que “ganas de trabajar, ganas de aprender y de ofrecer mejor y correcta asesoría a nuestros clientes, tener un profundo amor por las mascotas”, contó.

“Queremos decirle a todas las personas que su curriculum no están en vano, cada uno va ser revisado por nuestro equipo de Recursos Humanos, esperemos darle una oportunidad a todos”, señaló Campero, asesor comercial de Alma Veterinaria.

Belen Zarate, una de las aspirantes, mientras aguardaba en la fila expresó “ la solicitud me mando una amiga por whatsapp, preparé mi curriculum y vine. Tengo 29 años, soy estudiante y me gustaría trabajar porque amo a los animales. Me gustaría trabajar en atención al público”, dijo.

Tránsito en Posadas: desde este lunes restringirán el paso por Ruta 12 frente al Campus https://t.co/wxyhzzqg5P pic.twitter.com/DpSDcLKPbE — misionesonline.net (@misionesonline) November 15, 2020

AR-EP