Impuesto a las grandes fortunas: Sartori ratificó que acompañarán si los fondos recaudados son coparticipables

El diputado nacional por Misiones, Diego Sartori, afirmó que el bloque Misionerista todavía no definió si acompañará el proyecto del impuesto a las grandes fortunas, que será debatido este martes en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. “Estamos viendo si es coparticipable o no y después de eso fijaremos postura”, definió. En la misma sesión se volverá a tratar el Presupuesto 2021, que incluye el artículo que permite la creación de zonas aduaneras especiales, que regresó desde el Senado porque faltaban algunas planillas. “Me parece que no va haber ningún problema y va ser un trámite rápido”, indicó.

Diego Sartori. Radio Libertad

Mientras la Cámara de Diputados de la Nación se apresta para debatir este marte el impuesto a las grandes fortunas, que impulsa el Frente de Todos, los legisladores del Bloque Misionerista condicionaron su apoyo a que los fondos que se recauden, sean coparticipables y lleguen a las provincias.

“Nosotros estamos discutiendo en el seno del bloque del Frente Renovador de Misiones y también dentro del interbloque (Unidad Federal para el Desarrollo). La postura nuestra es que estamos viendo si es coparticipable o no y después de eso fijaremos postura”, apuntó Diego Sartori, diputado nacional por la provincia.

El proyecto de ley se encuentra en el temario de lo que será la sesión de este martes en donde además, se tratará nuevamente el Presupuesto 2021, que regresó del Senado porque faltaban algunas planillas con las especificaciones de algunas obras.



“Es un tema que se viene hablando mucho durante todo el año. Si no cambia en nada vamos a discutir el tema. 9.800 personas de todo el país son sujetos a este impuesto, que es por única vez. Es el 0,02% de la población, aquellas grandes fortunas que deberán hacer un aporte solidario como consecuencia del Covid-19”, puntualizó Sartori.

El proyecto prevé un aporte por única vez, del 2,5% de las fortunas de los alcanzados por el gravamen, que tiene el compromiso del gobierno nacional de que será por única vez. “Somos consecuentes con nuestro discurso. Apoyamos las cosas de la Nación, pero nuestra mirada tiene que ver con nuestra provincia y sus necesidades. No nos olvidamos que somos diputados nacionales, pero tampoco nos olvidamos que somos misioneros”, argumentó el exintendente de Leandro N. Alem.

Para Sartori, Argentina tiene que debatir su estructura impositiva y recordó que hay más de 160 impuestos. “Lógicamente si queremos un país que esté en crecimiento tenemos que simplificar las cuestiones, no parchar cada vez que se necesita”, indicó.

Presupuesto

Sobre la vuelta del Presupuesto 2021 a la Cámara de Diputados, Sartori recordó que el proyecto que llegó al Senado no tenía adjuntada una planilla donde están especificadas algunas obras, por lo que, en la sesión de este martes, serán agregadas y remarcó que los artículos importantes para Misiones, la creación de zonas especiales aduaneras y la transferencia automática del Fondo Especial del Tabaco, pasaron por la Cámara Alta sin sufrir modificaciones.

“Me parece que no va haber ningún problema y va ser un trámite rápido puesto que ya se debatió tanto en diputados como en senadores. El artículo de la zona aduanera ha pasado perfecto, sin modificaciones. Y también hay otro artículo con la cuenta especial del tabaco que nosotros habíamos pedido. De no mediar problemas queda en manos del Ejecutivo para su reglamentación”, afirmó.

SF-A