Cristian U fue DJ de una fiesta clandestina para 250 personas: “Sé que no está bien pero necesito laburar»

El evento tuvo lugar en Virrey del Pino, Buenos Aires, la Policía irrumpió e imputó al dueño y a la organizadora. “En cierta forma fui a una reunión, como hacen todos”, dijo el ex Gran Hermano que fue contratado para pasar música.

El último fin de semana la policía desbarató una fiesta clandestina en Virrey del Pino en la que había 250 personas. Quedaron imputados el dueño del lugar -un hombre de 49 años- y la organizadora del evento -una mujer de 23 años-. Y, según las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se ve que el DJ fue el ex Gran Hermano Cristian Urrizaga, popularmente conocido como Cristian U.

Según informaron en Nosotros a la mañana, la consiga del evento era no difundir información al respecto y tampoco tomar imágenes. Sin embargo, la policía se enteró y se hizo presente en el lugar. Y, también hubo quienes realizaron grabaciones, entre las que se ven al ex participante del reality pasando música y bailando desde su cabina.

“En realidad, muchachos… había una fiesta, me contrataron y fui a tocar”, indicó Cristian U a través de un audio que envió a Nosotros a la mañana, el ciclo que conduce El Pollo Álvarez en El Trece. “Necesito laburar, como muchos. Esa es mi realidad”, agregó y detalló: “Mi laburo terminó cuando arrancó la pandemia (en marzo pasado). Y los que me conocen saben que soy organizador de eventos, DJ. Es mi laburo. Me reinventé en algunas cosas como para ir zafando, pero necesito laburar. Ya el reinvente no sirve de mucho más”.

Luego celebró el hecho de que con el correr de la cuarentena se hayan podido retomar alguna actividades -«Está buenísimo, me pone super contento”-, pero lamentó que él no no pueda volver a trabajar. “Somos el último orejón del tarro”.

Sobre la fiesta clandestina, indicó: “Necesito laburar. ¿Qué querés que haga? Me contratan de un lugar para ir a tocar, que sé que no está bien, pero uno tiene que laburar. Entonces, ¿qué hago? Pongo mis pautas”. El ex participante de Gran Hermano contó que tuvo coronavirus hace tres meses. “Me curé todo bárbaro, todo genial. O sea, no contagio ni me contagian. De todas formas, se tiene que respetar. Estamos de acuerdo, pero necesito laburar», insistió quien pidió que se respetara la distancia social dentro de su cabina de DJ a la que nadie tenía acceso.

“Cuando tengo que pagar el alquiler de casa, la luz, no puedo decir ‘Hola, soy ex COVID-19’. Tengo que laburar porque si no pago me rajan”, agregó y sostuvo cuáles fueron sus condiciones al aceptar el trabajo. “Muchachos, voy a la cabina, toco solo. No hay gente”, le dijo a los organizadores. “Más ya no puedo”, admitió sobre la realidad que atraviesa. “No puedo ponerle un arma en la cabeza. Cada uno es grande y sabe lo que hace”.

“Fui a laburar y estuve, de cierta forma, en una reunión… como hacen todos”, finalizó Cristian U.

Fuente: Infobae

CM-CP