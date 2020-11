El gobernador Herrera Ahuad anunció un incremento del 50% en las becas para los deportistas misioneros

En el día del deportista, el gobernador explicó que, en el primer semestre del año próximo, se aumentará un 30% y para la segunda parte del año, se sumarán otros 20% más. “Nuestros atletas tienen que estar preparados para cuando se abran las puertas del mundo”. El ministro Morgenstern adelantó que, en el mes de diciembre, “se abonará el retroactivo de todas las cuotas de las becas del año, en un gran gesto que tuvo el gobernador con los deportistas misioneros en plena pandemia”.

En Misiones, el deporte es política de Estado. El slogan que nació hace un par de años, sigue más vigente que nunca y se vigoriza en un momento mundial complejo, por la pandemia del coronavirus. A la apertura de escenarios y con protocolos de cuidados muy serios, los deportistas de la tierra colorada y fundamentalmente los de elite, casi no interrumpieron sus entrenamientos y encaran con otras expectativas, el calendario 2021 que imaginan, será post pandemia.

A esas ilusiones y constancia por los entrenamientos, se sumó un fuerte respaldo del Estado provincial, con la continuidad de las becas deportivas para unos 100 atletas de toda la provincia. Así l destacó esta mañana el ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, en una conferencia de prensa en la que acompañó al gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien hizo un gran anuncio en el día del deportista.

“Decidimos continuar con el esquema de becas y reforzar el monto. Vamos a incrementar en un 30% en el primer semestre del año que viene y otros 20% en el segundo semestre, para redondear un total de 50% en total. Es un esfuerzo que hacemos para que nuestros deportistas estén preparados, porque se abren las puertas del mundo, somos muy optimistas en la inmunización y queremos que sigan siendo el reflejo para muchos niños y jóvenes que se inician en el deporte”, manifestó Herrera.

Mediante una plataforma virtual, el gobernador estuvo conectado desde la Sala de Situación de Casa de Gobierno, en compañía de Morgesntern, mientras que, en representación de los deportistas, participaron de manera online Agustín Da Silva (atletismo), Analía Zacarías (BMX), Mario Ríos (fútbol para ciegos) y Milagros Nimeth (patín artístico).

Los cuatro referentes del deporte misionero, no sólo agradecieron por la ayuda económica, sino que valoraron la apertura del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard) para entrenar y recibir contención en plena pandemia. “Cuando me dijeron que podía volver a entrenar no lo podía creer”, confesó Mario Ríos, hombre del seleccionado de fútbol para ciegos.

Retroactivo todo el año

Rafael Morgenstern explicó que “el programa de estímulo para el deportista misionero es una gran ayuda para nuestros atletas, pero quiero destacar la iniciativa del gobernador porque se comprometió, aún en la pandemia, a pagar las 10 cuotas. Ahora en noviembre estamos terminando de abonar este mes y en diciembre, se pagará retroactivo lo de todo el año”.

El primer mandatario explicó que “en la primera etapa de la pandemia hubo que priorizar acciones vinculadas a la cuestión sanitaria, pero el Ministerio de Deportes supo contener a la demanda de la sociedad que tiene vinculación con el deporte. Cuando hablamos de cuidar la salud, se hace con distanciamiento y hubo una enorme responsabilidad en la elaboración de los protocolos. Eso permitió devolver rápido la posibilidad de realizar deportes para contribuir al bienestar de la salud”.

Consideró Herrera que “el acompañamiento a nuestros atletas es importante porque son el ejemplo de los que quieren llegar, nuestros jóvenes se tienen que reflejar en alguien”.

Finalmente Herrera adelantó que “queremos incrementar el número de atletas que tengan becas en Misiones, además de la continuidad del Deporbono y los subsidios para todas las instituciones que no entraron en programas nacionales”.

Becas

Vale mencionar que en la actualidad, las becas comprenden la siguientes categorías y montos: Proyección Olímpica y/o Panamericana: monto mensual 9.000 pesos. Proyección Juegos Odesur y/o Mundial: monto mensual 8.000 pesos Destacado Nacional: monto mensual 7.000 pesos. Proyección Deportiva: monto mensual 6.000 pesos.

D.G.-EP