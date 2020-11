Reflexión del Pastor Guillermo Decena: «La tarea del Espíritu Santo»

Si nos diéramos cuenta del amor del Espíritu Santo y de la obra maravillosa que quiere hacer en nosotros, nos dedicaríamos a conocerle, buscarle, agradarle y nos dejaríamos guiar por Él. Su obra en nosotros es siempre amorosa, vivificante y para capacitarnos en todo lo que tenemos que hacer. Veamos lo que nos dice la Palabra de Dios.

«Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho» 1 Corintios 12: 4-7.

Algo sorprendente es que el Espíritu Santo es capaz de manifestarse en forma sobrenatural a través de nuestra vida. Veamos lo que el Espíritu Santo podría hacer en la persona que le permite actuar.

1- Regenera

De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 2 corintios 5:17

Es la nueva vida en Cristo Jesús. Hay un proceso de crecimiento, de madurez y de trasformación en nosotros.

2- Ilumina

Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3

El Espíritu Santo, nos otorga entendimiento espiritual, revela los misterios ocultos que están en la Palabra.

3- Convence de pecado

Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16: 8 -11

Nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos muestra con claridad, siempre y cuando le demos la oportunidad de hacerlo.

4- Bautiza

Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11

Se derrama sobre la persona para empoderarla y unirle más a Cristo. Somos empapados con El Espíritu Santo de Dios.

5- Adopta

…habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!” (Romanos 8: 15).

Nos hace parte de la familia real, de la familia de Dios. Es inclusivo, nos une a la familia celestial.

6- Habita en los creyentes

Actuando como sello en nosotros y mora permanentemente en la vida del creyente. Habita dentro nuestro y su obra es interna.

7- Habita en la iglesia

Cada congregación es distinta, la iglesia que más lugar le da al Espíritu Santo, será más habitada por El. Mora en la iglesia corporal, en el conjunto de creyentes que trabajan para la obra de Dios.

8- Promueve la unidad y comunión de los creyentes

€Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1.10

El Espíritu Santo te une, no debemos permitir que otro espíritu quiera causar divisiones.

9- Redarguye

Argüir es una palabra que significa argumento, redargüir es refutar argumentos que la mente elabora para la aceptación del pecado. Trae arrepentimiento verdadero.

10- Consuela

El Espíritu Santo hace una obra que ningún ser humano puede hacer, el consuelo real y profundo solo lo puede hacer el Espíritu de Dios.

11- Intercede

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Romanos 8:26

Ayuda en la oración, intercede con gemidos indecibles.

12- Enseña

Da entendimiento para el continuo crecimiento espiritual. Es un maestro poderoso.

13- Santifica

Separa subjetiva y objetivamente. El Espíritu Santo hace una obra santificadora sobre nosotros.

14- Otorga dones

Le da habilidad para el servicio. Nos da la capacidad y nos ayuda a hacer la tarea.

15- Opera milagros

Va mucho más allá de lo que podemos pensar lógicamente. Lo que es imposible para nosotros, pasará porque el Espíritu Santo nos hará vivir milagros.

16- Da libertad.

Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 corintios 3:17

Te da libertad, donde está el Espíritu Santo de Dios encontramos la verdadera libertada.

17- Produce fruto en los creyentes

Cuando el Espíritu Santo fluye en tu vida te hará una persona exitosa porque los frutos se verán y serán excelentes.

18- Produce gozo en los creyentes

Debemos buscar lo positivo en lo negativo, tenemos que gozarnos en el Señor, somos transformados en Cristo Jesús.

19- Aviva la llama y el fervor en los creyentes

Da fuerza interior, da alegría, nos ayuda a seguir adelante.

20- Ayuda en la predicación y en el evangelismo.

Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lucas 12:12

Debemos depender del Espíritu Santo, y hablar lo que El habla.

21- Convierte a la Palabra de Dios

Convierte a la palabra de Dios en un arma, es importante saber y amar la palabra de Dios, en diversos momentos va a venir el Espíritu Santo y va convertir la palabra en una espada, que va a discernir los pensamientos del corazón.

22- Llena para servicio

Le da poder para el servicio, nos da ánimo y ganas para ser personas gozosas en el servicio.

23- Fortalece

Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; Efesios 3:16

Fortalece nuestro ser interior.

24- Vivifica nuestros cuerpos mortales

Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11

Puede sobrenaturalmente venir el Espíritu Santo y vivificar nuestra vida, nuestro cuerpo.

La tarea del Espíritu Santo es maravillosa y única. Por esto no se lo puede comparar con nadie ni tampoco reemplazar con nadie. Permitamos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, que controle nuestra vida, y que sople sobre nuestra vida.

Tenemos que tener en cuenta que el que envía al Espíritu Santo es el Salvador Jesucristo, es por ello que todo comienza con aceptar a Jesús en su vida, y el Espíritu de Dios vendrá con poder a tu vida.

Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Pastor Guillermo Decena

Centro Familiar Cristiano Eldorado

PP-CP