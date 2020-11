Colectivos de larga distancia: ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de viajar de Misiones a Buenos Aires?

Después de la partida del primer micro de Posadas hacia la ciudad de Buenos Aires tras 8 meses de inactividad, trajo un poco de esperanza para encarar una nueva normalidad. Estos son los requisitos para viajar de Misiones a Buenos en colectivo de larga distancia.

¿Quiénes pueden viajar?

Personal esencial y personas que tengan que viajar por algún tema de salud o familiar que deben justificar a la hora de sacar el pasaje.

¿Cuáles son los destinos de los colectivos de larga distancia?

Por el momento, el ministerio de Transporte de Nación autorizó 15 frecuencias semanales de larga distancia con el recorrido Puerto Iguazú-Buenos Aires y 7 frecuencias en el tramo Posadas – Buenos Aires. Otras 21 frecuencias semanales fueron autorizadas para cubrir la ruta Posadas-Resistencia pero aún no tienen fecha confirmada.

¿Puedo viajar a otras provincias?

No, por el momento no. Los servicios son directos por lo que el micro no puede hacer paradas en otras provincias.

¿Tengo que tener algún certificado o permiso para viajar?

Los pasajeros deben contar con el permiso de circulación nacional o con la App Cuidar.

¿Dan servicio de catering?

No, el servicio de catering no está habilitado por lo que recomiendan a los pasajeros llevar su vianda o algo para comer durante el viaje. Tampoco se darán mantas ni almohadas.

¿Dónde puedo comprar los pasajes?

Podes hacerlo a través de la página web de la empresa de colectivo o acercarte a la terminal de ómnibus.

¿Cuánto cuesta el pasaje de Posadas-Buenos Aires y Puerto Iguazú- Buenos Aires?

El precio varía según el servicio o la empresa. Posadas-Buenos Aires cuesta en promedio $4.500 pesos, mientras desde Iguazú costaría $5.800.

Algunos puntos principales del protocolo para viajar en micro de larga distancia:

Uso de tapabocas en forma permanente

Distanciamiento de 1,5 metros entre grupos íntimos de pasajeros.

Recipientes con alcohol en gel y con agua para la constante higienización de manos y objetos.

A los pasajeros se les medirá la temperatura antes de subir al micro.

No habrá manipulación de pasajes. Se mostrarán en el celular.

CM-EP