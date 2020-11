Juegos Deportivos Misioneros: comenzaron a rodar las presentaciones virtuales de patinaje artístico

Con coreografías que mostraron un excelente nivel, Patinaje Artístico empezó a rodar en los Juegos Deportivos Misioneros 2020, el programa del Ministerio de Deportes que en esta edición se está realizando en modalidad virtual y participativa, un formato readecuado a las circunstancias.

La primera de las tres presentaciones que están previstas, a partir del trabajo conjunto con la Federación Misionera, fue este sábado a través de la plataforma Cisco Webex Meetings y la página de Facebook de la entidad provincial.

Por intermedio de composiciones registradas en las sedes o establecimientos deportivos habilitados, respetando los protocolos, participaron 85 patinadoras y patinadores de entre 6 y 16 años, en las categorías Formativas y 5ª C, modalidad Libre.

Cada exhibición, que tuvo una duración aproximada de un minuto y medio, fue seguida atentamente de manera virtual desde el CePARD (Posadas), por las juezas Gabriela Kolomiejec (Nacional A), Viviana Sidoti (Nacional A) y Laura Yess (Federativa), quienes realizaron una devolución técnica y destacaron el nivel manifestado, incluso en aquellas participantes que participaban por primera vez.

Los clubes o escuelas de patín que estuvieron representadas en la primera presentación fueron el Centro Cultural Germano Argentino (Leandro N. Alem), Deslizando Sueños (Eldorado), Sembrando Futuro (Gobernador Roca), Escuela Municipal Apóstoles, Cataratas sobre Ruedas (Iguazú), Asociación Patinadores Montecarlo (APM), Unión Cultural y Deportiva Eldorado, Patín Artístico Municipal Cerro Azul, Asociación Alemana de Cultura y Deporte (Posadas), Sueño sobre Ruedas (Itaembé Miní, Posadas), Hotweels (Posadas) y Alas Sobre Ruedas (Puerto Rico).

En la apertura de la jornada, el vicepresidente de la Federación Misionera de Patinaje, Gabriel Vallés, brindó la bienvenida, remarcó la tarea colectiva junto al Ministerio de Deportes y agradeció a toda la familia del patín misionero por el esfuerzo y dedicación para llevar adelante esta participación virtual.

Las dos fechas restantes en la programación son el sábado 21 de noviembre (categorías 4ª C y 3ª C) y el sábado 28 (2ª C y 1ª C), con presencia además de entidades de Puerto Esperanza, Jardín América, San Vicente y Oberá.

Este año, el Ministerio de Deportes lleva adelante los Juegos Deportivos Misioneros de una manera diferente, en modalidad virtual y con espíritu participativo, aunque manteniendo vigente la motivación, entusiasmo, expectativas y oportunidades de participación de niños, niñas y jóvenes de toda la provincia.

E.B.-CP