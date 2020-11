Ingreso a Misiones: ¿Qué requisitos y documentos se deben presentar en el límite fronterizo el Arco?

Los requisitos para el ingreso a Misiones es uno de los aspectos que más dudas y confusiones causa en la sociedad. Frente a eso Misiones Online se acercó al cruce de el Arco para averiguar qué papeles y que protocolos deben cumplir quienes transitan por la tierra colorada.

En el límite entre Corrientes y Misiones, las autoridades provinciales exigen la presentación de un certificado de covid negativo y otro de circulación nacional que se tramita en la página www.argentina.gob.ar y puede ser exhibido a través de la aplicación Cuidar.

Desde el mes de julio que la provincia de Misiones solicita a todos lo que quieran ingresar un certificado de covid-19 negativo y en los últimos días se retiro el pedido de los 14 días de aislamiento. Los operativos de control se realizan en conjunto con un equipo de Salud Pública y las fuerzas policiales que trabajan desde el comienzo de la cuarentena en los puestos de ingreso a la provincia en los límites fronterizos con Corrientes, El Arco ruta nacional 12 y Centinela ruta nacional 14.

Nora es ciudadana de Corrientes y esta mañana ingreso a la provincia de Misiones. “No tengo que cumplir ningún requisito solo tener el domicilio donde yo habito, es solo eso y me toman la temperatura. Vengo a Posadas por el dentista, al médico y a hacer compras. Antes me pedían más requisitos ahora no, esta todo más tranquilo”, comentó a Misiones Online.

Los camioneros siempre tuvieron la luz verde para transitar por el país al ser personal esencial y al recorrer distintas provincias y ciudades son quienes más saben sobre los controles que hay en cada lugar por los que pasan.

“Te toman los datos personales y la temperatura, pero nada más. También los datos de la carga que tenemos en el camión y el permiso para manejar transportes. En Santa Fé no hay ningún control, en Resistencia (Chaco) tampoco y en Corrientes te toman la temperatura cuando bajas el puente, pero solo eso. Yo ando por todo el país y en ningún lado nos piden el hisopado”, contó su experiencia José Carlos Gostelli, quien es camionero.

Héctor Paiva es marino mercante de Posadas y desde la empresa para la que trabaja les realizaron el hisopado antes de ingresar a la provincia. “Presente el hisopado y residencia en la ciudad. La empresa nos mandó a un hotel y una vez que teníamos el resultado nos mandaron con el remis. En la ruta si hay controles y nos pidieron todos los papeles”, indicó.

Además explico que cuando ingresaron a la provincia de Corrientes les pidieron el certificado de circulación de la aplicación Cuidar y el hisopado negativo. “En Entre Ríos y Corrientes los controles son más, pero en Buenos Aires no nos piden nada para entrar, pero nosotros por prevención nos hicimos el hisopado igual”, expresó.

Milena Presto vive en Chaco pero tiene a su familia en Misiones y esta mañana ingreso a la provincia. “En Chaco hay lugares para realizar el test de forma gratuita y los resultados te los envían al celular”, contó a Misiones Online mientras sostenía su resultado negativo para coronavirus.

“Lo único que me pidieron fue el certificado Cuidar y el resultado negativo. Tengo un cambio de documento en Chaco pero mi familia esta en Misiones y por eso vine”, contó.

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus COVID-19, desde el gobierno nacional generaron la aplicación Cuidar para solicitar los permisos de circulación. El mismo es el único documento que le pidieron a las personas que ingresaron a la provincia esta mañana.

SL-EP