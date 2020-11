Coronavirus: misioneros que viajen a Ituzaingó a pasar el fin de semana deberán presentar el certificado de test negativo para reingresar a la provincia

En cambio quienes a viajen a esa localidad y retornen dentro de un plazo de 12 horas, podrán entrar sin ese estudio. Aclaran también que Misiones no exige tener domicilio en la Tierra Colorada para ingresar a su territorio.

Carlos Báez- Radio Libertad

El subsecretario de Apoyo Logístico del Ministerio de Salud de Misiones, Carlos Báez, explicó este viernes que los ciudadanos de la Tierra Colorada que decidan viajar a Ituzaingó en Corrientes y permanezcan más de 12 horas en esa ciudad, deberán presentar el certificado de test negativo de Coronavirus Covid-19 para reingresar a la provincia.

La aclaración del funcionario llegó tras que Corrientes, por decisión de su gobernador Gustavo Valdés, habilitó el pase limítrofe interprovincial con las provincias de Misiones y Entre Ríos exigiendo como único requisito de contar con el DNI al momento de cruzar de un distrito a otro.

En una entrevista con el programa Arriba Misiones de Radio Libertad, Báez señaló que “habla bien de Misiones” la determinación de Corrientes, pero precisó que no modifica la política de ingreso que ha adoptado el Gobierno provincial.

En el sentido anterior, ratificó que quienes viven en la provincia que alberga a una de las 7 maravillas del mundo y viajen a una ciudad correntina ubicada a una distancia no mayor a los 100 kilómetros, no tienen la obligación presentar el certificado de test negativo de Covid-19 cuando reingresen, siempre y cuando vuelvan en un plazo de 12 horas. Si superan ese tiempo de permanencia, deberán presentar el estudio o realizarse en los puestos de control apostados en la entrada.

Domicilio en Misiones, no obligatorio

El subsecretario señaló en Radio Liberad que Misiones ya no exige tener domicilio en la provincia para ingresar a su territorio.

“Hay tres requisitos esenciales para el ingreso a la provincia: presentar certificado único de transito nacional, certificado de covid negativo por hisopado, PCR o test rápido y la aplicación de Misiones Digital» , pormenorizó.

Noticia en desarrollo…

LD-