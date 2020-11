Salvaje agresión en Misiones: un hombre entró en el dormitorio de una anciana de 77 años mientras dormía, la tiró al piso y a golpeó brutalmente

Una mujer de 77 años fue brutalmente golpeada el domingo a la madrugada en la habitación –mientras dormía- de su vivienda en Colonia Victoria. La policía investiga el caso, busca identificar al agresor y determinar el móvil del ataque.

El hombre que la golpeó ingresó violentamente a la casa, tomó a la anciana del brazo y la tiró al piso, donde comenzó a golpearla. La víctima fue identificada como, Lidia Toledo, quién sufrió un profundo corte en el rostro y golpes en distinta partes del cuerpo.

“Me desperté con los golpes, me alumbraba en la cara con una linterna, trate de defenderme, me agarro de los brazos y me tiro en el piso”, manifestó horas después del ataque, la septuagenaria al portal digital de Eldorado, E24N.

El hecho ocurrió a alrededor de las 3:30 horas del domingo y tras golpearla y amenazarla, el atacante se fue del lugar sin ser identificado por la víctima. Aturdida por los golpes, la mujer pudo llamar a un hijo suyo que vive a unos 300 metros de allí, quién rápidamente asistió a su madre y la traslado a un centro asistencial, donde le realizaron curaciones. Su hijo es efectivo de Gendarmería Nacional.

La anciana relató que el atacante –cree que es de contextura robusta- le decía; “lo van a pagar”, mientras la golpeaba tendida en el piso de su dormitorio. “No sé con qué me pegó, porque me asuste mucho, solo atine a defenderme, luego llame a mi hijo que vive cerca y rápidamente vino a asistirme”, manifestó Lidia Toledo, dolorida por los golpes recibidos.

“Hace 50 años que vivo en este barrio, somos pioneros, jamás tuvimos una agresión, todos los vecinos me están apoyando”, concluyó.

La Policía de Misiones se halla abocada a las investigaciones, en busca determinar al culpable de la salvaje agresión a la anciana. Las pericias efectuadas en la casa de la víctima, determinaron que el atacante no se llevó nada del lugar, por lo que se descarta por el momento el móvil del robo.

(Fotos: gentileza E24N)

JS-EP