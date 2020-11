“Ojalá me toque jugar unos minutos”, contó el misionero Imanol Segovia que irá al banco de Racing Club 

El joven misionero, Imanol Segovia, vive momentos históricos en su carrera deportiva, tiempo atrás, el posadeño había sido incluido en la lista de buena de la Copa Libertadores, ahora irá al banco de suplentes el próximo sábado cuando la academia reciba a Arsenal desde las 18.45.

Con emoción pero con mucha cautela, el misionero dialogó con Misiones OnLine e indicó que está viviendo momentos muy emocionantes en su corta carrera y que espera aprovechar al máximo la oportunidad: sueña con ingresar a jugar unos minutos.

El elenco Sebastian Beccacece padece de lesiones y los juveniles deberán demostrar que están a la altura. Para esta oportunidad, el defensor central, Imanol Segovia irá al banco de relevos.

“Estoy entrenando desde hace tiempo con la primera, es increíble. Tienen más experiencia y se mira todo y se trata de aprender todo obviamente. Los más grande del plantel nos alientan para que nos soltemos y no juguemos tensos”, comentó el misionero.

Imanol Segovia, capitan de la reserva

“Ojalá me toque debutar, me gustaría sumar algunos minutos, pero debo estar tranquilo tampoco es algo que no me quita el sueño”, relató Imanol.

Al ser consultado qué le dicen los compañeros más grandes, dijo que “nos dicen que estemos tranquilos y que disfrutemos porque es para lo que trabajamos día a día”, confesó.

“Ya le avise a mi familia y me dijeron que iban a mirar todo el partido, me van a acompañar desde la distancia”, se ilusionó en debutar.

Este viernes se llevará a cabo el último entrenamiento de la semana para Racing antes del juego contra Arsenal. La actividad para el plantel será en horario matutino y de nuevo en el estadio académico.

#Deportes Dos posadeños a las órdenes de Sebastián Becaccece para la Copa Libertadores https://t.co/jvkwyMPn1U pic.twitter.com/LOfzwW75JN — misionesonline.net (@misionesonline) September 21, 2020

