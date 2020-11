Así se vivió en Posadas el tan esperado regreso a las aulas: estricto protocolo, grupos burbuja y mucha emoción

Este miércoles 11 de noviembre, según la disposición del Ministerio de Educación de la Nación, los estudiantes del último año vivieron el regreso a las aulas y retoman así, poco a poco, la presencialidad. A casi ocho meses desde inicios de la pandemia en nuestro país, los jóvenes cursaron entre dos y tres horas, plantearon sus inquietudes a directivos y docentes y celebraron poder volver a reencontrarse entre pares.

Misiones Online realizó una recorrida por Posadas, visitando algunos de los establecimientos educativos para dialogar con las autoridades de las instituciones sobre esta tan esperada vuelta a las aulas. Según expresaron, independientemente de los protocolos de bioseguridad por la pandemia de coronavirus y del buen trayecto escolar que hubo durante los meses más duros de la cuarentena, aún resta definir cómo seguirán desarrollando sus actividades.

Jorge Barchuk, rector de la Normal Mixta, señaló que pese a la pandemia “los docentes seguimos trabajando desde el primer día. En marzo nos acomodamos para recibir las directivas y después, de acuerdo al conocimiento en tecnología de cada uno, trabajamos como si estuviésemos en el aula. Hoy el grupo de alumnos que vuelve a la escuela es reducido y, dentro de todo, cumplimos con el protocolo”.

Pese a las buenas intenciones en marco de este progresivo regreso, estimó que en el trayecto seguramente se irán presentando otros desafíos y estrategias que pulir: “Todo será con la mejor predisposición, en beneficio de nuestros alumnos”, expresó. Sobre la cantidad de alumnos que esperan recibir este miércoles, sostuvo que en el turno mañana esperan la presencia de unos 30 alumnos, por la tarde serían 20 y en el turno noche otros 30.

Respecto al contenido a desarrollar en esta vuelta, señaló que en primera instancia se abocarán al diálogo con los alumnos para conocer sobre sus inquietudes y así trabajar también en brindarles soluciones y, por supuesto, acompañamiento. “Queremos que ellos sean los protagonistas, por eso vamos a esperar a saber qué nos manifiestan y recién la semana que viene tendremos una idea sobre lo que piensan y sienten”, apuntó.

Desde el Colegio Santa María, la directora Sonia Rojas Decut expresó que “la alegría se refleja en el rostro de todos los directivos, docentes y el personal del colegio con el que estábamos esperando a los chicos”. Mencionó que en la jornada esperaban el ingreso de 100 estudiantes, de los cuales asistieron 70 que se dividieron en siete equipos de trabajo, cada uno en su aula particular.

“Cada grupo tiene sus profesores y preceptores asignados, no se mezclan en ningún momento. No fue fácil la organización, pero con una predisposición increíble del equipo docente nos facilitó el trabajo. Todo el personal ya venía trabajando en equipos por áreas de conocimiento. Necesitamos 26 personas para dar garantía del protocolo de seguridad en el ingreso”, aseguró.

Informó que para este regreso a las aulas emitieron desde la institución un permiso que los estudiantes debieron traer firmada por sus tutores esta mañana: “Fue necesaria una autorización para la vuelta a la presencialidad y también el consentimiento de los padres para la realización de tests para detectar el Covid-19, ya que es probable que las autoridades sanitarias puedan venir a hacer controles epidemiológicos”.

Sobre el trabajo en las aulas, Rojas Decut señaló que priorizaron los contenidos y los articularon con los del ciclo 2021 tras una definición tomada en la Semana Federal de Formación Docente. “Ya definimos criterios de priorización y de evaluación en nuestras tres áreas: Ciencias Exactas y Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales, y Comunicación y Tecnología”, cerró.

Desde el Colegio Roque González, la apoderada legal de la institución, María Cristina Corol, indicó que el regreso a las aulas se vivió “con mucha alegría” y aseguró que hoy “el colegio volvió a ser lo que debe ser siempre: la razón de nuestro existir son los alumnos”. Con la aplicación de los protocolos de bioseguridad correspondientes, informó que en este retorno debían reintegrarse unos 160 alumnos, de los cuales asistió el 90%.

“Ahora estamos trabajando en lo que respecta al regreso y el contacto social, que es lo que ellos -los alumnos- más necesitan en este momento. Los chicos del quinto año de la secundaria fueron los únicos que ingresaron, los directivos les dieron la bienvenida y gracias a Dios salió todo bien. Están trabajando en el patio con el distanciamiento, y en todos los sectores, como ser baños, tenemos lo necesario para aplicar el protocolo”, dijo.

Consultada sobre el tiempo de permanencia de los alumnos en la institución, sostuvo que por el momento solo asistirán por un lapso de tiempo no mayor a dos horas, aunque estimó que de ser necesario lo extenderán: “Vamos a ir programando a medida que vayamos viendo las necesidades. Ahora entran a las ocho y salen a las diez, todo esto es nuevo y también nosotros tenemos algunas dudas. Todo lo vamos haciendo sobre la marcha”.

El vicedirector de la Normal n°10, Walter Altamirano, expresó en diálogo con Misiones Online que hubo “mucha expectativa” en este tan esperado regreso a las aulas. “Teníamos las condiciones necesarias para volver a la presencialidad, pero era un desafío saber cómo iban a responder los alumnos. Fueron convocados alrededor de 60 estudiantes y asistieron 45, es decir que hubo gran aceptación”, manifestó.

Mencionó que ayer por la noche, en la previa de esta vuelta, los padres de los alumnos se comunicaron con los directivos y docentes para conocer sobre los últimos detalles a tener en cuenta, principalmente “por la incertidumbre que genera este regreso a clases”. Explicó que en todo momento se cumplió con el distanciamiento e inclusive en cada curso se prepararon entre 10 y 15 bancos, dependiendo de su capacidad.

“Los chicos lo tomaron bastante bien, inclusive no querían salir afuera durante el breve descanso, sino que querían estar con sus compañeros. Muchas áreas prepararon cuadernillos con el contenido porque muchos de nuestros alumnos no tenían acceso a la conectividad, y en este momento de presencialidad los profesores se vieron sorprendidos porque muchos chicos no les respondían las actividades de forma virtual pero tienen las carpetas completas”, precisó.

