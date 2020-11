Los alumnos del último año de las escuelas de Puerto Rico regresaron a la presencialidad

En la mañana de hoy los alumnos de los últimos años de las escuelas secundarias de Puerto Rico volvieron, en pequeños grupos, a las aulas. En el caso de la E.P.E.T. N° 10 los chicos se fueron acomodando en los talleres en grupos de cinco alumnos previamente se les tomó la temperatura, colocó alcohol en gel y se verificó que lleven puesto el barbijo.

Lea más sobre coronavirus haciendo clic aquí

La directora de la Epet 10 de Puerto Rico, Mirta Klauk, luego de recorrer las instalaciones y verificar que todo esté en su lugar, remarcó la necesidad de que guarden las distancias a los recién llegados y se abocó a analizar cada una de las cosas que fueron surgiendo a medida que avanzaba la jornada. “Los grupos ya están conformados y de acuerdo al espacio físico, a la distribución de tiempo y de materiales van a trabajar durante tres semanas en total, todos los grupos”, explicó.



Respecto a cómo se va a evaluar el trabajo de los alumnos la directora Klauk expresó: “En cuanto a prácticas profesionalizantes, los que califican son los espacios formativos de cada campo científico y tecnológico que se van a alimentar de todo lo que ya trabajaron desde la virtualidad, vale resaltar que se certifican horas de trabajo”.

“También se considerarán los campos de formación general o técnicos específicos ya que están nutriéndose entre sí y eso dependerá de las consideraciones de los docentes”, añadió. Recordó asimismo que “todo el trabajo que hicieron en la virtualidad forma parte de esto y las prácticas que van a hacer ahora son también parte del cierre de lo que tiene que ver con el campo de formación de las prácticas profesionalizantes”.

Los dos grupos están formados por cinco alumnos cada uno, asistirán en horario reducido y no van a compartir espacios. Los alumnos de la especialidad automotores se reunirán en los talleres y los chicos de industrias de proceso lo harán en el laboratorio de análisis y ensayos y en los laboratorios de procesos. No van a permanecer más de dos horas en el establecimiento por turno.

En el caso de la Escuela Superior N° 3 , también de Puerto Rico, su director Juan Carlos Schmidt expresó que “el regreso es bastante complicado porque nosotros, organizamos los grupos de cada una de las tres divisiones, con días rotativos de asistencia y la carga horaria la redujimos a la mitad”.

“Hay un grupo de estudiantes que no va a regresar a la escuela y que seguirá cursando en la virtualidad, a su vez trabajamos para que los grupos no confluyen en los mismos horarios. Los grupos tienen más o menos doce integrantes pero la mitad de ellos tomó la decisión de no venir, aunque creemos que los que ingresan más tarde en la mañana serán más numerosos”, dijo Schmidt.

#Educación El regreso a las clases presenciales en imágenes: así se vive la vuelta a las aulas en Misiones https://t.co/dcecyfNFcf pic.twitter.com/43Q61JwpYW — misionesonline.net (@misionesonline) November 11, 2020

AV-CP+EP