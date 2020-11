Galileo, el caballo que vale más que Messi y Cristiano Ronaldo

El precio del caballo Galileo ronda los 200 millones de dólares. Su precio le sitúa en el mismo nivel de futbolistas como Cristiano Ronaldo o Messi.

El purasangre, nacido en 1998 y propiedad de Coolmore Stud, ganó seis de las ocho carreras que disputó entre octubre de 2000 y octubre de 2001. Entre sus triunfos están los del Derby de Epsom, Irish Derby y King George de Ascot. Desde 2001, año de su retirada, se convirtió en el semental más buscado por los criadores de caballos.

Según publicó el sitio británico The Sun, Galileo tiene un costo de USD 200 millones, aunque sus dueños no se plantean venderlo. Lo increíble es que este cuadrúpedo supera el valor de mercado de Messi y de Cristiano. Según lo publicado hace meses por el sitio Transfermarkt, el argentino cuesta poco más de USD 118 millones, mientras que el portugués alcanza los USD 70 millones. Es decir, que ambos juntos siguen siendo más baratos que Galileo.

Si se colocara al multicampeón de turf en el ranking de futbolistas, es sorprendente verlo en el puesto número 2, solamente por debajo del francés Kylian Mbappé (USD 213 millones). Sí, el animal vale más que cualquier futbolista del mercado, salvo el joven delantero del PSG.

Ha sido considerado el mejor semental del mundo entre 2008 y 2019, salvo en 2009, cuando fue segundo en el ranking. Aunque no es oficial, cada monta suya asciende al precio de 673.000 dólares, según The Sun.

A julio de 2019 se llegó a cifrar en más de 300 los descendientes de Galileo que ya han conseguido anotarse una carrera de caballos. Un total de 89 han ganado pruebas relevantes y este año logró tener a cinco campeones del Derby de Epsom entre sus descendientes: New Approach, Ruler Of The World, Australia, Anthony Van Dyck y Serpentine.

Fuente: Telefe Noticias

