Río Uruguay retoma los viajes de larga distancia este fin de semana y por la baja demanda el costo de un pasaje de Posadas a Buenos Aires rondará los $4500 pesos

El gobierno nacional autorizó el regreso de los colectivos de larga distancia a las rutas misioneras y las empresas comienzan a ultimar los detalles luego de 9 meses de inactividad. Dario Skraviuk, propietario de la empresa Río Uruguay, informó que este fin de semana saldrá el primer micro con destino a Buenos Aires y el boleto tendrá un costo de $4500.

El ministerio de Transporte de Nación autorizó 15 frecuencias semanales de larga distancia con destino a Puerto Iguazú-Buenos Aires y 7 frecuencias en el tramo Posadas – Buenos Aires. Otras 21 frecuencias semanales fueron autorizadas para cubrir la ruta Posadas-Resistencia. El servicio comenzará a funcionar en Misiones a partir del viernes próximo.

La empresa Rio Uruguay tendrá 2 frecuencias de viaje Posadas-Buenos Aires y Posadas-Chaco. “Estamos viendo si sacamos este jueves o el domingo pero creo que es más seguro el domingo para hacerlo bien. No queremos apresurarnos porque es todo muy reciente”, indicó en declaraciones a Radio Libertad.

Viajar en un colectivo ya no será igual. Los cuidados sanitarios serán extremos y las comodidades de antes no podrán ser brindadas por las empresas. “Cambiaron los hábitos porque no va a ser lo mismo de antes, no vamos a ofrecer almohadas, mantas, auriculares, va a ser un servicio totalmente distinto. Por ahora tampoco vamos entregar catering y cada pasajero tiene que tener su vianda porque el micro no va a parar en ningún lugar”, explicó.

Al igual que los viajes que se realizan por avión, será obligatorio subir al transporte con el certificado de Covid-19 negativo. “Vamos tener el mismo protocolo que en los aviones y con las mismas exigencias. Y si el pasajero no lo tiene se lo vamos a pedir para que se hagan el test antes de subir al micro así no se demora”, dijo.

Aseguran que la demanda de pasajes no será elevada, ya que las personas autorizadas a viajar deben ser personal esencial o tener una justificación para hacerlo. Los costos para realizar un viaje hasta Buenos Aires o Chaco estarán más levados que a principio de este año porque la situación económica es muy distinta a la que se tenia antes de la pandemia de coronavirus.

“Solo podemos viajar con el 70% de la ocupación del vehículo y tiene un mayor costo, estamos en una situación muy diferente a la de marzo. Creo que un pasaje en un coche semi cama en un tramo Posadas- Buenos Aires va a estar $4500 y antes estaba $2800. Lo mismo va a pasar con Chaco, que va rondar los $1500 o $2000 pesos”, aseguró.

El servicio de viajes a larga distancia en un principio será con coches semi cama y cama. Además la venta de pasajes se hará de forma online pero están preparando las boleterías de la terminal de Posadas para poder tener una boca de expendio en el lugar.

“Esto es un comienzo pero tenemos que volver a la normalidad, así no podemos seguir. Somos todos grandes, responsables y este virus esta pero hay que extremar los cuidados y de alguna forma tenemos que volver a la normalidad”, concluyó Dario Skraviuk.

