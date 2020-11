Cuidador del campo donde se hizo una mega fiesta clandestina en Posadas recibió a piedrazos a la prensa

Un momento tenso y violento fue el que le tocó vivir a un equipo periodístico de Misiones Online mientras intentaba cumplir con su labor, al filmar el predio de San Isidro donde este fin de semana la Policía clausuró una fiesta mega clandestina con más de 500 invitados.

El campo ubicado sobre la calle 171 de San Isidro, detrás del basural municipal fue escenario de una fiesta clandestina que violó todos los protocolos establecidos en el marco de la pandemia de coronavirus.

El joven de remera verde fue quien arrojó los piedrazos.

Un equipo periodístico de Misiones Online se acercó hasta el lugar para intentar obtener el testimonio de los encargados del predio, quienes lejos de recibir a los trabajadores de prensa con intenciones de dialogar, optaron por repelerlos a piedrazos.



Este es el predio en el que ocurrió la fiesta clandestina.

Los periodistas llegaron hasta el portón y se identificaron ante los cuidadores, no obstante, uno de ellos dijo textualmente “acá no pasó nada, yo me doy la vuelta y vos tenés que desaparecer”.

El cronista y camarógrafo optaron por retirarse de la escena al ver la violencia del hombre, quien tomó distancia y arrojó varios cascotes en dirección al equipo.

El hecho

La Policía de Misiones, clausuró el fin de semana una fiesta clandestina con más de 500 personas que se realizaba en un predio privado (casa quinta) en el barrio San Isidro de Posadas, violando el protocolo de aislamiento social por la pandemia del coronavirus.

En el lugar, unas 571 personas y 120 vehículos se encontraban en una fiesta clandestina incumpliendo con el protocolo vigente de aislamiento. El propietario del lugar, Ramón Rodríguez fue notificado por la causa.

Eran las 2:45 hs, cuando una patrulla de la comisaría décimo primera realizaba sus recorridas habituales por la zona. De esta forma, sobre la calle 171 en un sector despoblado, se encontraron con una fiesta con gran concurrencia de personas.

Se solicitó apoyo a varias dependencias y personal de la Municipalidad de Posadas para labrar las actas correspondientes y localizar al propietario del predio.

El lugar fue clausurado y el encargado del lugar notificado de la infracción al DNU junto a otras 33 personas. La Municipalidad realizó el acta para el decomiso de las bebidas alcohólicas halladas en la fiesta.

DL-CP