Hace dos años mataron a su hijo en Posadas y reclama justicia: “Es mentira que el tiempo ayuda a olvidar”

Este martes 10 de noviembre se cumplen dos años del asesinato de Jonathan Ramírez y familiares de la víctima piden a la justicia que avance con el caso y al agresor que se retracte por lo que hizo.

Nélida Álvarez – LT 4

El hecho ocurrió sobre la colectora Tulo Llamosas cerca de la rotonda de acceso a Posadas, momentos después de que el damnificado descendiera de un colectivo.

Nélida Álvarez, madre de la víctima, comentó en una emisora local que “hace dos años pedimos que el señor Daniel se retracte de lo que hizo en la madrugada del 10 de noviembre de 2018 cuando lo apuñaló”. Sobre el tema aseveró que “si Daniel se abstuvo a declarar hace dos años fue porque algo ocurrió”.

Daniel fue detenido hace dos años como único sospechoso del asesinato

Además, solicitan a la justicia que continúen indagando en el caso. “Vienen las fiestas de fin de año y pedimos al Juez Fernando Verón que avance con el caso de mi hijo Jonathan”, expresó la madre.

La noche del asesinato

La madre de la víctima precisó que esa noche Jonathan Ramírez estuvo en un pub y luego en el boliche Metrópolis, del cual salió pasada las 4 hacia un pool ubicado sobre las avenidas Uruguay y Cabred, donde pidió plata para el pasaje.

“Luego tomó un colectivo con destino a la Ruta Nacional 12 y bajó en la rotonda. En ese momento se le veía a Jonathan con otras personas que se dirigían hacia el lugar en donde luego lo apuñalaron”, agregó la madre.

Tras ser atacado, el joven de 18 años pidió ayuda en el Apart Hotel Urunday en donde llamaron a una ambulancia. Finalmente, luego de ser internado de urgencia, falleció.

Respecto del lugar donde transcurrió el asesinato, Nélida Álvarez señaló que en ese lugar hay 12 cámaras en las cuales se puede analizar lo que sucedió esa noche. Pero lo cierto es que no existen filmaciones sobre lo acontecido. “Es increíble que no haya ni un solo video. Esta es nuestra justicia y así estamos en el país”, expuso la madre.

También en el Hospital Ramón Madariaga “hay cámaras y lamentablemente no tenemos acceso a las mismas. Realmente no se puede creer que con tantas cámaras no se pueda saber quién se llevó la vida de mi hijo”, subrayó.

En cuanto a las personas que caminaban con Jonathan, Nélida reveló que la actitud de los amigos que salieron con él esa noche fue muy extraña.

Por el momento, Cristian Daniel Díaz (35) es el único que actualmente se encuentra detenido por el hecho transcurrido en la madrugada del 10 de noviembre de 2018.

