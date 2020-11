Organizadores de eventos de Misiones aseguran que cada fin de semana se realizan hasta 50 fiestas clandestinas

Imagen ilustrativa

Desde Amproe volvieron a insistir en la toma de conciencia ante la realización de fiestas clandestinas en la provincia. Gastón Jilek, presidente de la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos, dialogó con Radio Libertad acerca de la situación actual en el sector. Según expresó, temen que en diciembre la situación empeore y llaman a tomar medidas al respecto.

Gastón Jilek – FM Libertad.

“En base a los protocolos que nosotros ya veníamos presentando, en provincias como La Rioja, Jujuy y Córdoba llegaron a un acuerdo con sus gobiernos y ya están habilitando los eventos con hasta 50 personas con capacidad reducida en sus salones o al aire libre. Es una buena noticia y la gente está muy contenta”, manifestó. Aseguró que así se van replicando las medidas, aunque quizá con alguna que otra modificación.

Gastón Jilek.

En lo que respecta a Misiones, por otro lado, aseguró que aún no recibieron respuestas favorables. Estimó que “el temor” por autorizar estas actividades se relaciona a la nueva modalidad de ingreso a la provincia, tanto por vía terrestre como por vía aérea: “Hay miedo de que no se pueda llegar a seguir la trazabilidad o que llegue a haber un pico -de contagios de coronavirus- dentro de esta burbuja que tiene Misiones”.

Jilek indicó que en Puerto Iguazú sí aprobaron el protocolo para la realización de eventos con hasta 50 participantes, sin embargo aún no se desarrolló ningún encuentro regulado bajo estas indicaciones por lo que les urge el visto bueno desde el Gobierno provincial. “Seguimos preocupados porque vemos que todos los fines de semana, cada vez más, nos enteramos de cuatro o cinco fiestas ilegales”, expuso.

#Policiales Clausuraron una fiesta clandestina con más de 500 personas en Posadashttps://t.co/Tlzx9q1BhU pic.twitter.com/XRV9B2z7ZA — misionesonline.net (@misionesonline) November 8, 2020

Organizadores de eventos temen que en diciembre hayan muchas más fiestas clandestinas

Aseguró que la asociación está conformada por más de 400 socios en todo Misiones y que, según cuentan los propios integrantes, contabilizan alrededor de 50 fiestas clandestinas: “A nuestras redes sociales nos llegan fotos, videos y demás, pero nosotros no somos agentes de la Policía. No podemos salir a contener. Necesitamos abordar el problema como tal porque es algo que nos incluye a todos sanitariamente”.

Enfatizó en que, como en la Tierra Colorada no se han registrado la misma cantidad de casos que en otros puntos de Argentina, “la gente cree que el virus no circula”. A partir de ello, expresó que “salir a prohibir es profesionalizar la clandestinidad. Al no haber nada habilitado, automáticamente hay gente que se dedica pura y exclusivamente a organizar fiestas en quintas o lugares alejados de la ciudad”.

A causa de la crisis económica que arrastra al sector de los eventos en Misiones, el miembro de Amproe sostuvo que desde la asociación realizaron un relevamiento de las empresas “con estructuras formales”, de las cuales el 35% no tuvieron más opción que cerrar sus puertas: “Hay rubros que directamente desaparecieron. El Estado brinda ayudas, pero no alcanzan”.

Pese a la negatividad del escenario actual, Jilek aseguró que “es el momento justo y estamos a tiempo” de tomar cartas en el asunto, y ejemplificó el caso de los jóvenes que este año terminan su secundaria: “No se pudieron ver la cara todo el año, no viajaron a Bariloche y no van a tener su recepción, ¿quién me asegura que no van a juntarse? Es imposible. Con todos los socios aseguramos que es algo que va a ocurrir”.

#InformacionGeneral Fiesta en la Isla del Medio: “Hay que hacer valer el decreto y castigar como corresponde” https://t.co/C6fdPsqWeV pic.twitter.com/AnnMIndL8C — misionesonline.net (@misionesonline) November 9, 2020

