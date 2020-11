Este es el campo en el que se realizó una multitudinaria fiesta clandestina en Posadas y vecinos aseguran que no es la primera vez

El domingo por la madrugada, la Policía de Misiones destrabó una fiesta clandestina con más de 500 personas en las afueras del barrio San Isidro de Posadas. Misiones OnLine se dirigió hasta la casa quinta donde se originó la “juntada” para conocer sus testimonio y uno de los cuidadores del lugar reconoció que existió la fiesta, pero que no reunía esa cantidad de personas.

En diálogo con un vecino de la zona, el hombre manifestó que no es la primera vez que realizan este tipo de fiestas. El fin de semana pasado también habían notado un flujo de autos que no coincidían con los vehículos de los vecinos del barrio. “El viernes pasado hubo mucho movimiento de autos, me ensuciaron todo el auto de tanto polvo que levantaron al cruzar y cruzar”, relató un vecino, que prefirió guardar su identidad.

Seguidamente, el vecino señaló que llegada a las 6 de la mañana del domingo los autos que en su mayoría eran de “alta gama” comenzaron a salir desde la zona y que sorprendía la fila. “Vimos que la policía llegó a las 3 de la madrugada, pero la música en la fiesta no se escucha porque queda muy lejos de mi casa. Después a las 6 de la mañana me tuve que levantar y espiar por la ventana por el sonido de música de los autos que pasaban en mi vereda”, contó.

Según informó el parte policial, en el lugar, había 571 personas y 120 vehículos que se encontraban en una fiesta clandestina incumpliendo con el protocolo vigente de aislamiento.

El lugar donde ocurrió la fiesta es dónde termina la calle 71, en cercanía al Autódromo Rosamonte de Posadas.



